De Shakira a Rosalía

En la feria Salamaq había estado Malú, también Shakira... pero nunca Rosalía, al menos en forma de burrito zamorano-leonés. Este año, su primero, está presente en la nave de equino, en un espacio reservado para la Diputación de Zamora, con la mala suerte de que llega sola: estaba previsto que estuviera acompañada por otra burrita pero un problema de última hora lo ha hecho imposible. «Es su primera vez en la feria y está algo más asustada por no tener compañera», advierte su cuidador, Javier Vaquero. El cariño de la gente fue supliendo a lo largo del día poco a poco esa ausencia y el extrañar el sitio.

«Rosalía» es un ejemplo de animal bombero, como el resto de burros, con alta capacidad para limpiar monte bajo. «Ella se come mucho las hojas, brotes, retama , lo que es monte bajo... los burros trabajan muy bien y, además, por su movimiento, por pisar, hacen senderos que sirven de cortafuegos», explica Javier. Señala que aunque estos burros son «básicamente de pesebre», si hay alguna zona con hierba, como Sanabria, «siegan praderas y hierbas altas que también provocan incendios. Este ganado lo aprovecha. Son muy de comer», añade. En Zamora tienen una pradera de media hectárea «limpia y aprovechada» todo el año, con refuerzo de pesebre en días de pocos pastos o fríos. «A lo largo del año acaban comiendo todo lo que sale».

Hay algo que no le gusta a Rosalía ni al resto de burros zamorano-leoneses que tiene la Diputación de Zamora: es la planta de tomates o de pimientos. «No quieren saber nada de ellas -explica su cuidador-. Será por el olor fuerte o por lo que sea pero... Y donde no se pueden dejar es en una parcela con árboles, porque se los comen.

Sobre los nombres, Javier comenta riéndose que ha habido un momento en el que la finca donde están parecía «Operación Triunfo». Conviven Malú, Rosalía, Shakira, Lola, Luna, Juana... Ayer Rosalía era de los animales más buscados de la feria.

