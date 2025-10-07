«Todas las semanas la matamos un poco más... nos hemos pasado» Los agricultores se niegan a dejar de cotizar el maíz, y los compradores insisten en que no hay operativa. Subida para la cebada (2 €) y bajada del trigo (-2 €) en otra semana sin acuerdo en la mesa. Algunos lamentan la bajada de la avena.

Una de cal y otra de arena este lunes en el cereal, donde la cebada subió 2 euros y el trigo bajó otros 2. Fue tras un debate donde agricultores y operadores no lograron llegar a ningún acuerdo y en el que el maíz fue el detonante del mayor enfrentamiento en la mesa.

El debate había comenzado minutos antes con los productores hablando de la «estabilidad» del trigo y de la mayor animación de la cebada. «Se siembra menos y por eso está más buscada», confirmó José Miguel Sánchez. «Admite subida», pedía Jesús Escudero, que aprovechó su turno para protestar por todo lo que se ha bajado «de más» la avena. «Nos hemos pasado», lamentaba.

Al otro lado de la mesa, los compradores hablaron de un «ambiente de estabilidad», aunque con matices. «Hay una oferta importante de trigo y eso hace que esté por debajo del precio de la Lonja», apuntó Víctor Rodríguez. Más rotundo fue Jaime Jordán de Urriés, que directamente aseguró que estaba «fuera de lugar»: «Las harineras están atascadas de trigo, hay mucha presión. Además, los datos mundiales de producciones han afectado a los futuros y eso ha hecho que el trigo sea el gran defenestrado de la campaña de este año», señaló el comprador, que se mostró igual de contundente con el maíz. «Hay cero operaciones y aquí estamos para referenciar operaciones, por lo que mantenerlo en la tabla es un error».

También José Antonio Marcos, en el lado de los operadores, se mostró claro en este sentido: «En el maíz no hay operativa y si se mantiene en las cotizaciones es por la obcecación de la parte vendedora. Hoy tendríamos que quitarle 15 euros porque el nuevo no tiene este precio».

Los agricultores se negaron en bloque a dejar de cotizarlo, igual que tampoco quisieron bajar el trigo cuando Serafín Olea propuso quitarle 2 euros y, a cambio, subir 2 la cebada, una opción que sí aceptó el presidente de la mesa, que también subió 2 euros el centeno y bajó 2 el triticale. Para el maíz, finalmente, se aprobó una repetición de precios.

Mesa exprés en el ovino

Menos problemas hubo en el debate del ovino, que duró menos de un minuto por el rápido acuerdo al que llegaron los tres ganaderos que ayer se sentaron en la mesa (Celestino Martín, Rubén Mateos y Ángel Casquero) y los dos compradores (Manuel Mesón y Antonio González) para repetir todos los precios.

Nuevas subidas en el vacuno

El debate del vacuno de carne acabó con nuevas subidas para añojos y terneras (0,05) y también con críticas ganaderas por el «retraso» que sigue acumulando la tablilla.

Los primeros en hablar fueron los compradores y lo hicieron para dejar claro que el mercado está «más tranquilo». «Cuanto más altos están los precios, más difícil es vender», afirmó Rafael Patrocinio, mientras a su lado, David Carrero insistía en repetir todo. Más cauteloso se mostró Antonio García que, aun reconociendo que la venta estaba más parada, también habló de una tablilla «por debajo» del mercado. Los ganaderos centraron su discurso en el «desfase» de la tablilla, e incluso llegaron a pedir al presidente un cambio en los estatutos de la Lonja para poder «regularizar» las cotizaciones «sin tocar el precio de la semana», como propuso Gabriel Gonzalo. «Si hoy tuviéramos los precios en condiciones, habría que repetir», llegó a asegurar el productor.

También los ganaderos de la mesa de vacuno de vida pidieron una actualización de la tablilla para ajustarla a la realidad del mercado, algo a lo que se negaron los compradores. «Debería ser una semana de 'impasse' de espera porque no sabemos qué impacto va a tener la nueva enfermedad en el vacuno», afirmó Víctor Rodríguez. También aquí, la última palabra la tuvo el presidente de la mesa, que aprobó otra subida de 4 céntimos, decisión que siguió sin convencer a los ganaderos.

«Todas las semanas matamos un poco más a la avena con las bajadas... nos hemos pasado»: Raúl del Brío, agricultor

«El trigo es el gran defenestrado de la campaña de este año»: Jaime J. de Urriés, comprador cereal

«Hay que dejar de cotizar el maíz y no provocar el mismo show que provocamos con la cebada en verano»: José A. Marcos, comprador cereal

«No creo que en el vacuno haya grandes movimientos; no sabemos el impacto de la nueva enfermedad»: Víctor Rodríguez, vacuno de vida

«Si tuviéramos los precios como Dios manda tendríamos que repetir hoy»: Antonio García, comprador vacuno carne

«En el vacuno no sabemos dónde está el techo porque toda subida va a ser poca para los productores»: Manuel mesón, carnicero

«Hay un desfase de 25 céntimos; como no aprovechemos estos momentos de coyuntura para acercarnos a la realidad, mal vamos»: Manuel Pérez, ganadero vacuno vida

«En el ibérico hay que ir pensando dónde estamos: ya hay más visos de estabilidad, que de tendencia alcista»: José A. Marcos, industrial ibérico

