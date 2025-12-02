«Es la segunda mayor de la historia y eso aprieta mucho»

Agricultores y compradores, en el debate del cereal en la Lonja.

La Lonja aprobó este lunes nuevas bajadas para el cereal en respuesta a la «apatía» del mercado. En concreto, los descensos fueron de 2 euros para el trigo y el triticale, y de 1 euro para la cebada y el centeno.

«A estos precios, los agricultores no tienen ganas de vender, pero tampoco hay ganas de comprar porque las naves están llenas», lamentó el comprador José Antonio Marcos, que advirtió de que lo que se vislumbra en el futuro «no es bueno».

Un lunes más, los operadores volvieron a poner sobre la mesa los buenos datos de la próxima cosecha mundial, «la segunda mayor de la historia desde que hay datos», como destacó Serafín Olea. «Y eso aprieta mucho», insistió.

También los agricultores hablaron de la «pesadez» del mercado, como hizo Javier Cuesta, para quien «las cosas no pintan bien». A su lado, Jesús Escudero criticó los bajos precios del cereal, «lo que hará que la mayoría de la gente se vaya a ir al barbecho o directamente a cultivar girasol». Una idea que corroboró Herminio Velasco, quien lamentó estar perdiendo dinero «con la mejor cosecha de los últimos años».

Subida de los lechazos a pesar de la «competencia» francesa

La Lonja volvió a subir los lechazos otros 5 céntimos, a pesar de las reticencias de los compradores por la «competencia» que supone la entrada de producto francés. «Están viniendo a 85 euros», señaló Antonio García, que incluso animó a los ganaderos a ir a los mataderos a ver las canales de estos animales y comprobar si son capaces de diferenciarlas de las de los lechazos de aquí. Más acuerdo hubo para subir los corderos, entre 5 y 10 céntimos.

«Mejoría» en el vacuno

También continuaron las subidas en el vacuno por la «mejoría» del mercado, con 5 céntimos más para los añojos y 3 para las terneras. «Están mejor, pero no para tirar cohetes», advirtió David Sánchez. «La matanza fuerte comenzará en dos semanas y luego tendremos que ver cómo va el consumo», añadió Fernando García, mientras el ganadero Gabriel Gonzalo resumía la situación del mercado con una frase: «Hay poca oferta, mucha demanda y precios al alza».

Y subidas también para los terneros de vida (5 céntimos más para machos y hembras), a pesar de la negativa de los tratantes ante la ampliación de las medidas contra la dermatosis. «¿Conocéis algún negocio que sufra restricciones que vaya bien?», preguntó Antolín Alonso ante la prohibición de celebrar el mercado de ganados hasta el 2 de enero.

