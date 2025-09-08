Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El toro de raza salers sin cuernos y único para inseminación de España, en la feria 'Salamaq'.

El salers sin cuernos, el wagyu campeón...

En el pabellón central, 'viven' una lechuza común, un búho real, un cuervo....

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:27

Este lunes termina la feria y es la última jornada para ver los extraordinarios animales que están expuestos. Es el caso, por ejemplo, de un toro salers con genética sin cuernos, que se encuentra en la parte exterior del recinto, entre la nave de charolés y justo a la entrada de la de ovino. Es el único toro de esta raza en España, con estas características, autorizado para inseminación. Según Paulino Sánchez, responsable de la asociación de salers, los animales sin cuernos son muy demandados por la mayor facilidad de manejo, sobre todo en explotaciones que no son de extensivo.

En la feria también está el espectacular wagyu, toro campeón, propiedad de Pedro Laso. Y en el pabellón central, en el estand de Biocontrol, sorprende encontrar una lechuza común, un búho real, un cuervo, un halcón híbrido, un cernícalo y un halcón peregrino.

