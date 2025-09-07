'Salamaq': la ternera 'P' y la otra glotona Es uno de los ejemplares que más miradas está acaparando en esta edición

Susana Magdaleno Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:39

'P' es la ternera más famosa de 'Salamaq' y tiene apenas una semana. También entra en la competición de las más glotonas, porque pasa gran parte del tiempo mamando. 'P' realmente no tiene nombre. Por el año de nacimiento, su nombre debe empezar por esa letra, pero sus propietarios —Hipólito y Roberto Tabernero— esperan al final de la feria y, mientras tanto, recogen propuestas.

'P' está en la nave de charolés y suele estar: dándose una vuelta entre el público, mamando, o dormitando en la cama de paja que se encuentra en el centro del rectángulo que forman su madre y tres vacas más.

A la ternerita blonde, que el día 5 cumplió un mes, es raro verla mamar. Ella tiene sus horas programadas y, cuando hay más gente, se mantiene apartada de la madre para estar protegida y evitar ser pisada o perderse.

No ocurre lo mismo con la ternera de raza Angus, ya más grandecita, que en un corral pide, a veces con mucha insistencia, la comida de su madre. Se llama Payada y es impresionante verla comer.