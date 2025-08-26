«Tenemos la responsabilidad de poner precios reales y estamos engañando a la gente»

Isabel Alonso Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 10:57 Comenta Compartir

Tras una última semana de «calma» , la Lonja aprobó este lunes una repetición generalizada para todos los cereales de invierno, salvo para la avena, que bajó otro euro dentro de la «sangría» de precios que está sufriendo en una campaña «complicada».

Fue tras un debate con apenas diferencias entre agricultores y compradores, más allá del euro arriba o abajo en productos como la cebada o el trigo, y donde también se decidió no tocar el maíz después de la comentada bajada de 2 euros que la semana anterior había provocado el aviso de la llegada de barcos cargados al puerto. «Tenían que haber entrado, pero los barcos no se aparcan como un taxi... maíz va a entrar y lo sabéis todos», aseguró el agricultor Javier Cuesta para justificar la bajada «bien hecha» de aquel día.

El maíz centró ayer buena parte del debate, después de que algunos compradores avisaran de las «fuertes correcciones» que le esperan y que, en su opinión, acabarán arrastrando a los cereales de invierno. «Aquí todavía no tenemos bola de cristal», protestó Alberto Pérez .

Los compradores no se olvidaron tampoco de la «presión de oferta» que sigue habiendo, con todo el grano que se acumula en las eras y 'playas' fuera de las naves. «La oferta pesa sobre la demanda», insistía Víctor Rodríguez, mientras al otro lado de la mesa los agricultores aludían a la «estabilidad climatológica» para aguantar los precios. «Si el tiempo sigue así en 10 o 15 días todo estará colocado», concluía Ángel Luis Fernández.

Rifirrafe por las terneras

En las mesas de vacuno de vida y carne el protagonismo volvió a ser para las hembras, que acabaron con nuevas subidas. En el caso de las terneras de vida, el incremento fue de apenas 0,01 lo que volvió a ser del todo insuficiente para los ganaderos. «Tenemos una responsabilidad en esta mesa, que es poner los precios reales, y estamos engañando a la gente», protestaba Manuel Pérez. «La realidad es que todas las lonjas están paradas, así que no hay que leerle la cartilla a nadie», le respondía el tratante Antolín Alonso.

Mayor subida se aprobó para las hembras de carne ( 0,05), aunque los ganaderos también denunciaron el «desfase» que sigue habiendo en los precios. «La ternera se está convirtiendo en un bien escaso y caro», recordaba Ángel José Calderero.

Tendencia alcista para el lechazo

El debate de los lechazos acabó ayer en la Lonja con una subida de 5 céntimos consensuada entre ganaderos y compradores, después de que estos últimos superaran su reticencia inicial a tocar los precios de la tablilla.

«Lechazos hay pocos y se venden bien», resumieron los productores ante las dudas del sector comprador por lo «malas» que son las dos próximas semanas para las ventas y por los precios que tienen ya los lechazos. «Algunos no están recogiendo todos los que podrían recoger, ni pagando todo lo que podrían pagar», apuntaron compradores como Manuel Manso, representante de los carniceros en la Lonja.

La subida de 5 céntimos también incluyó a los corderos pequeños, los de 15 a 19 kilos, «que son los que más demanda tienen en este momento», como señalaba Ángel Francisco Jiménez, también desde el lado de los compradores.

En lo que también volvieron a estar de acuerdo uno y otro sector fue en el delicado momento que atraviesan los corderos grandes, que continúan sin salir del pozo. «Siguen parados y son los que están más pesados», reconoció Celestino Martín.

Y acuerdo también en el ibérico

Tampoco tuvieron problemas industriales y ganaderos a la hora de fijar los nuevos precios del ibérico para esta semana y también para la siguiente. En concreto, la mesa decidió subir 0,02 el cebo y 0,01 el cebo de campo esta semana, y repetir los animales de cebo de campo y subir 0,01 los de cebo el siguiente lunes. Los lechones repitieron.

La Lonja, en frases

«Cada vez los agricultores estamos en manos de menos operadores», Javier Cuesta, agricultor

«El comprador está tranquilo porque no le va a faltar mercancía», José A. Marcos, comprador

«¿Por qué el precio del maíz está tan igualado con el que hay en puerto y no el del resto de cereales?«, Jesús Escudero, productor

«La ternera se está convirtiendo en un bien escaso y muy caro», Ángel J. Calderero, ganadero de vacuno

«Esta semana se vende más porque toca llenar las cámaras frigoríficas», Mateo Tejada, productor vacuno

«Tenemos la responsabilidad de poner precios reales y estamos engañando a la gente», Manuel Pérez, ganadero

«Si la industria decide subir ¿qué vamos a decir los ganaderos?», Igor Pujol, productor porcino

