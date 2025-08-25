Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 25 de agosto
Nueva bajada del maíz y «tarifa plana» para el cereal de invierno
Lunes, 25 de agosto 2025, 11:08
La Lonja de Salamanca ha arrancado la semana con una nueva bajada del maíz de 1 euro y la repetición del trigo y la cebada. «La semana está tranquila», han coincidido agricultores y almacenistas, aunque estos últimos han advertido de la «presión» que sigue habiendo por todo el cereal que hay en las «playas» y campas fuera de las naves.
El maíz ha vuelto a centrar buena parte del debate tras una semana donde se espera la llegada de barcos a los puertos, algo que finalmente no ha ocurrido «todavía». «Llegar, llegarán, y eso acabarán haciendo que el maíz baje y que arrastre a los cereales de invierno», han asegurado los compradores. «De momento no tenemos bola de cristal», se ha escuchado en la bancada productora.
Ovino
La Lonja ha aprobado una subida de 5 céntimos para todas las categorías de lechazos y también para los animales de 15 a 19 kilos por acuerdo unánime de ganaderos y compradores. «Lechazos hay pocos y se venden bien», han insistido desde el sector productor. «Pero empiezan a salir más animales que antes», han avisado los compradores.
Vacuna de carne
El debate del vacuno de carne ha finalizado con subidas para añojos y terneras de 3 y 5 céntimos respectivamente. Las hembras, como han recordado, siguen escaseando sobre todo en Salamanca, donde muchos ganaderos las están dejando para criar. «Seguimos teniendo los precios por debajo y eso hace que cada vez estemos más desfasados», han continuado denunciando desde el sector productor.
