Registrado el primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa de vacuno Se ha dado en Girona. La Generalitat afirma que se puede seguir comiendo la carne y derivados «con total garantía»

E. P. Girona Sábado, 4 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó el viernes el primer foco en España de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en una explotación de ganado vacuno en la comarca del Alt Empordà (Girona), ha anunciado la Generalitat.

Es el primero que se detecta en la península Ibérica después de que en Francia ya se hayan notificado 67 focos y en Italia 47, informa este sábado el Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Este sábado, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha encabezado el Comitè de Crisi i Seguiment d'Emergència Sanitària, junto al sector y a los directores de los Servicios Territoriales de Interior y Salud del Govern en Girona, y después ha informado en una rueda de prensa.

El viernes, la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, se reunió con los principales representantes del sector agrario para explicarles sobre el alcance de la enfermedad y las medidas de contingencia que se aplicarán a partir de ahora.

Ante esta confirmación y de acuerdo con la normativa europea, el Departament ha activado los protocolos y medidas inmediatas en la explotación afectada y el resto de controles de las zonas en torno al foco confirmado.

Sin amenaza para la salud humana

Esta enfermedad afecta al ganado vacuno y no se transmite a las personas ni por contagio ni a través del consumo de sus productos y derivados: «Se puede continuar consumiendo con total garantía sanitaria la carne y alimentos derivados como la leche o quesos», afirma el Govern.

El contagio es solo por contacto directo entre animales e indirecto y de forma muy efectiva por moscas, garrapatas y tábanos, que pueden propagar la enfermedad a explotaciones cercanas.

Sacrifican 123 reses

Ordeig ha dicho que este sábado se sacrifican 123 reses de la explotación afectada y se han activado las medidas previstas en el Plan de contingencia para erradicar la enfermedad, y ha asegurado que actúa con máxima celeridad para minimizar los riesgos del sector.

También ha dicho que el Departament ha aplicado rápidamente las medidas en la explotación afectada, según el reglamento europeo: el sacrificio de todos los animales afectados y los susceptibles, la destrucción de productos relacionados (como leche, pieles, basuras o pienso), la limpieza, la desinfección de las instalaciones y vehículos de la explotación, y control estricto de entradas y salidas de personas, vehículos y materiales.