La Lonja de Salamanca aprobó este lunes nuevas subidas para el vacuno tras una última semana donde la demanda de animales volvió a estar muy por encima de la oferta. «La escasez de animales ha abierto una guerra entre compradores donde el que más paga es el que gana», aseguró el ganadero Ángel José Calderero, al inicio del debate del vacuno de carne.

«Los que tienen animales los esconden y no los sacan a la venta», continuó hablando Emilio Galache, en referencia a la retención de terneros que hay en este momento en el mercado. También Herminio Mangas hizo hincapié en este punto hablando directamente de «especulación»: «Se especula mucho, pero como todo va subiendo la gente está tranquila».

Al otro lado de la mesa, los compradores recordaron que los altos precios de las terneras han dejado «muy tocado» el consumo nacional. «La compra está fuerte y las ventas flojas porque con estos precios se resiente», lamentó José María López, en la misma línea que Antonio García: «Es verdad que la venta está floja, pero como la gente se guarda ganado parece que hay menos».

De nuevo, la falta de acuerdo se tradujo en una ronda de cotizaciones «imposible», con peticiones de 12 céntimos de subida (en el lado productor) frente a los 3 céntimos de los compradores.

La última palabra volvió a ser la del presidente, José Roque Madruga, que aprobó otros 8 céntimos de subida para los añojos y vacas extra y 6 para las hembras.

«Terneros hay, pero el problema está en que el móvil no deja de sonar»

El tirón alcista del vacuno de carne continuó con los terneros de vida, para los que se aprobó otro incremento de 6 céntimos para las hembras y de 4 para los machos.

El productor Manuel Pérez destacó lo mucho que sigue «tirando» la carne del precio de los terneros, lo que ha hecho que «los que antes tenían miedo de meter terneros ahora ya no tienen tanto porque las cuentas salen», insistió durante el debate, donde también José Daniel Martín habló de tendencia alcista, aunque no tanto de falta de animales. «Terneros hay. Este mes de septiembre en nuestra cooperativa ha sido el que más animales hemos recogido, pero el problema está en la demanda porque el móvil no ha parado de sonar», afirmó.

Subida en el ovino

La Lonja aprobó también nuevas subidas para el ovino, aunque esta vez con más prudencia que otros lunes. «Hay un gran stockage de corderos... el mercado requiere tranquilidad», apuntó el comprador Ángel Francisco Jiménez. «En los corderos grandes la cosa está más tranquila, pero de 25 kilos para abajo hay escasez y los cebaderos están buscando animales», señaló Ángel Casquero.

El debate finalizó con 0,05 para los lechazos de 13 a 15 kilos y para los corderos de hasta 25.

Sorprendente debate el del porcino ibérico ayer en la Lonja, por su rapidez y por el acuerdo alcanzado con el primer precio de los primales, que acabó fijado en 4,00-4,35 euros/kilo, tras el apretón de manos de dos de los vocales más 'peleones' de la de mesa: el ganadero Tomás García y el industrial Isidoro Blázquez. Tampoco hubo problemas con el precio de los animales de cebo y de cebo de campo, que subieron 0,01, cumpliendo así con el acuerdo al que ambas partes llegaron en la Lonja anterior.

Subida del girasol

Menos consenso hubo en el debate del cereal, donde se aprobó una repetición generalizada para el cereal, aunque los agricultores pidieron subir 3 euros la cebada y los operadores bajar 2 el trigo, todo ello dentro de un ambiente de «estabilidad», como aseguraron unos y otros. «Tantos los mercados internacionales como el nacional están muy planos», destacó Serafín Olea, en el lado de los compradores.

La mayor parte del debate se centró en el girasol, que subió 10 euros, tanto el normal como el alto oleico. «Nos quedamos bajos, hay operaciones de más dinero», lamentó Alberto Pérez del Rey. «Con que tenga menos de 9 de humedad ya se pagaba el pasado viernes por encima de la Lonja... no lo hemos hecho bien con el precio», insistió el productor Javier Cuesta.

También hubo dudas con qué hacer con el maíz, después de que varios operadores pidieran retirarlo de la tablilla para evitar problemas durante el enlace de la nueva campaña. Al final, repitió.

