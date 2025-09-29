Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre Precios estables en el cereal y subida del girasol

Isabel Alonso Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59 | Actualizado 12:18h.

La Lonja de Salamanca ha comenzado la semana aprobando una repetición generalizada en los precios de los cereales. «Ha sido una semana plana», han asegurado los representantes de los compradores en la mesa, con excepción del trigo, han puntualizado, para el que han pedido una bajada de 2-3 euros. Los agricultores, al otro lado de la mesa, han hablado también de estabilidad, «euro arriba o euro abajo», salvo para la cebada, para la que han solicitado un incremento de 3 euros.

La falta de acuerdo ha hecho que el presidente decidiera aprobar una repetición para todos los productos, incluido el maíz, a pesar de que varios compradores han pedido su retirada de la tablilla para evitar el salto de precios con el próximo enlace de campaña.

La Lonja sí ha subido el precio del girasol 10 euros (tanto el normal como el alto oleico) después de que los agricultores insistieran durante el debate en que se paga más por el 9.2.44. «Lo único que buscan los compradores es que tenga menos de 9 de humedad», han explicado los productores.

Mesa de ovino

La Lonja también ha aprobado subidas en el ovino, en concreto para los lechazos de 13 a 15 kilos y para los corderos de hasta 25, para los que se ha acordado una subida de 5 céntimos a pesar de las reticencias de los compradores, que han asegurado que el mercado está más pesado, especialmente en el caso de los animales grandes donde está más parada la venta. «Hay que tener tranquilidad», han pedido los compradores.

Vacuno de carne y vida

Y nuevos repuntes también en el vacuno de carne, donde los añojos han subido otros 8 céntimos y las terneras 6. La situación en el mercado sigue siendo parecida a la de las últimas semanas: mucha demanda frente a una oferta que continúa escaseando. El presidente también ha aprobado una subida de 8 céntimos para las vacas extra y de 4 para el resto de categorías y los toros.

Y misma situación en el vacuno de vida, donde el debate ha finalizado con un nuevo incremento de 6 céntimos para las hembras y de 4 para los machos. Un lunes más, los ganaderos en la mesa han vuelto a denunciar el retraso que sigue acumulando la tablilla «semana tras semana», mientras en el mercado continúa la demanda desde los cebaderos, arrastrados por los precios de la carne.

Porcino ibérico: primer precio de los primales

Debate express en el porcino ibérico, donde los cerdos de cebo y de cebo de campo han subido 1 céntimo, cumpliendo el acuerdo al que llegaron ganaderos e industriales en la última Lonja.

Sin embargo, este lunes toda la atención del sector estaba puesta en la primera cotización de los primales, que ha quedado fijada en 46/50 euros para las dos categorías de animales, en un sorprendente acuerdo por la rapidez con el que se ha alcanzado.