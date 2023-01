Preocupación de los regantes de La Armuña por la campaña

Los regantes de La Armuña están preocupados por la campaña actual de regadío porque si finalmente no disponen de agua, verán reducidas sus ayudas de la Política Agraria Común -PAC- al no poder acogerse al eco régimen de regadío. La Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- aseguró que en febrero concluiría las obras de la subestación eléctrica y a días de que se inicie el mes, los regantes ven pocos avances.

Según la directiva de esta comunidad son ya bastantes los que han hecho inversiones para amueblar las parcelas con pivots y, la mayoría, según indican, han reducido las siembras de cereales con la esperanza de disponer de agua y poder ir hacia cultivos de regadío. Si no fuera así, la alternativa que encuentran es el girasol. A la incertidumbre de las siembras se une la preocupación por perder ayudas de la Política Agraria Común -PAC- puesto que sin agua para regar no podrían acogerse al eco régimen de regadío y la ayuda sería menor.

Además, están pendientes de que en la nueva PAC se reconozca esta zona como de regadío porque, de no ser así y como les indicó el director general de Política Agraria de la Junta, Ángel Gómez, esa consideración no variaría hasta 2027 aunque en los próximos años tuvieran agua disponible para riego. La directiva le ha enviado una carta al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, instándole a que se modifique, y con el argumento de ASAJA, que mantiene que al ser reciente la concentración parcelaria el cambio a regadío lo permitiría la normativa. La Junta estudia la documentación para intentar llegar a una solución, aunque fuentes de la Consejería reiteran que no es sencilla. Si no lo consiguen y finalmente riegan, los agricultores cobrarían el eco régimen pero no el pago redistributivo. Los regantes confían en tener hoy una respuesta y ya han manifestado su intención de seguir con la reivindicación si no ven satisfecha su demanda. s.m.