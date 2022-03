Ni mercado ni venta de ganado por la huelga de transportes este lunes

La huelga de transportistas ha vuelto a golpear al mercado de ganados que, por segunda semana consecutiva, ha vuelto a no poder celebrarse. El lunes pasado, 14 de marzo, sí hubo 76 cabezas de ganado en las naves pero ya esta semana ningún tratante ha llevado reses después de la mala experiencia de siete días antes, cuando fue complicado sacar el ganado del mercado. Si la huelga de transportistas incide tanto en este centro es porque es necesario un camión para llevar el ganado desde la explotación -próxima al mercado o no- pero otro para llevarlo al punto de destino, que en muchos casos implica recorrer gran parte del territorio español, con el riesgo de piquetes. Los transportistas que habitualmente acuden al mercado de ganados o bien secundan la huelga o prefieren no aceptar ahora encargos para evitar que los piquetes puedan causar daños en sus camiones.

De momento en el sector agrario y ganadero es la incidencia en el mercado de ganados el efecto más contundente de la huelga, aunque repercute en otros puntos. El pienso llega a las explotaciones, aunque a cuentagotas, y la preocupación es la falta de materia prima porque no llegan camiones desde los puertos. De momento los fabricantes de pienso se están apuntando a los convoyes organizados por la Delegación del Gobierno, vigilados, por la Guardia Civil para llegar hasta puerto y cargar, por ejemplo, la soja, que es la materia prima que más falta y más se demanda para mantener las actuales formulaciones de piensos. Ahora el problema que encuentran al llegar a puerto es que, dado el alto número de camiones, sea imposible cargar todos en la jornada.

La actividad en mataderos se ha reducido aunque se sigue sacrificando ganado de explotaciones de proximidad y sacando de los mataderos carne a establecimientos próximos, por lo que no se prevé que falte carne en las carnicerías. Se ha matado estos días a menos ritmo pero también porque se ha demandado menos carne para el mercado interior. Ha habido viajes de mayoristas desde Salamanca a Madrid con carne y esta semana está previsto que se vuelvan a repetir. La ventaja de Salamanca y de, en general, de Castilla y León, es la menor presencia de piquetes que en otras zonas -se concentran sobre todo al norte y al sur- y también la proximidad con Portugal, que permite que la exportación con ese país no se haya parado.

En cuanto a la leche, los ganaderos de Salamanca siguen entregándola con normalidad porque al menos hasta este lunes las fábricas no han dejado de recoger aunque sí han cambiado algunas rutas. En este caso el temor está en que se llenen, les sea imposible sacar la mercancía o recibir por ejemplo envases y dejen de acudir a las explotaciones algo que, de momento, no ha ocurrido.