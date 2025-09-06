Máquinas de 300.000, 500.000... Una amplia muestra de tractores, también eléctricos, y dos cosechadoras animan este año la Feria

Cuando parecía que la maquinaria agrícola se despedía de las ferias, regresó a 'Salamaq', con el impulso del diputadoSantiago Castañeda, empeñado en recuperarla desde que acabó la pasada edición. En esta feria es posible ver dos cosechadoras —máquinas que ya no suelen prodigarse en estos certámenes— y una amplia representación de tractores, entre ellos eléctricos.

Uno de ellos gira la cabina y suele utilizarse para picadoras de biomasa, con brazo atrás. Funciona igual hacia adelante que hacia atrás. También hay un tractor edición especial con techo negro, llantas de distinto color, más salidas hidráulicas, volante de cuero y ruedas mayores de lo habitual, cuyo precio puede alcanzar los 7.000-8.000 euros.

Otro de los que más llama la atención es un Case IH de 380 CV, y luego se encuentran tractores también de 100 CV. Los precios oscilan mucho, pero algunos superan los 300.000 euros.

En cuanto a cosechadoras, Agnia muestra una New Holland con tolva de 14.500 litros y hasta 700 CV de potencia, buscada tanto por la carga de cultivo como por el rendimiento por hora, es decir, su productividad. Va equipada con mapas de rendimiento de cultivos, niveles de humedad, registros de pesos y más.

También hay una cosechadora diseñada para trabajar en laderas y minimizar pérdidas. Se ha conseguido que esté lo más plana posible para aumentar el rendimiento, de manera que quien la conduce apenas nota que está en pendiente.

Respecto a los precios, los máximos en ferias rondan el medio millón de euros, siendo las cosechadoras los productos estrella. Entre los equipos expuestos hay un remolque esparcidor de estiércol, pero también con puerta trasera para forrajes, con capacidad para 50 toneladas, que necesitaría un tractor de gran potencia (alrededor de 300.000 euros), a los que se sumarían los cerca de 80.000 del remolque. Lo habitual en remolques es una capacidad de unas 20 toneladas.

Ya antes de empezar la feria había optimismo, y la primera jornada del certamen, con visitas de profesionales, parece haber aumentado las expectativas de venta.