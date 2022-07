Los ganaderos piden quemas controladas, pero no hay respuesta

Candelario, como otras muchas zonas afectadas por los incendios de estas últimas semanas, es un ejemplo de que las labores agroganaderas tradicionales sirven para mantener los montes, regenerar los pastos y evitar los fuegos con la virulencia que de estos últimos.

Enrique García recuerda cómo décadas atrás las zonas de escobas se quemaban con la llegada de las lluvias del otoño para regenerar los pastos y no había grandes problemas. Sin embargo, ahora eso no es posible y la maleza crece por doquier sin que los ganaderos puedan hacerla frente y sin que las administraciones autonómica y nacional tomen verdaderas cartas en el asunto. En Candelario, tanto el Consistorio como ganaderos particulares solicitaron años atrás quemas controladas para regular el crecimiento de la maleza. Los ganaderos, montañeros, cazadores... todos se prestaban como voluntarios para apoyar, pero no recibieron respuesta. Se intentó también desbrozar, pero no se aceptó por una supuesta protección del piorno serrano. Sin embargo, a muy escasa distancia, en término de San Bartolomé de Béjar, sí se autorizaron quemas. Es ya un pueblo de la provincia de Ávila y allí su Servicio Territorial de Medio Ambiente se regirá por otros criterios pese a pertenecer a la misma comunidad.