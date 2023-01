Los ganaderos esperan: en cinco unidades no se saneó un ternero

Cinco unidades veterinarias no sanearon ningún ternero la semana pasada, a pesar de que para poder llevarlos al cebadero o al matadero es necesario desde el pasado 1 de enero que hayan superado la prueba de la tuberculosis en los 30 días anteriores al movimiento o la explotación, 6 meses antes. En dos de ellas apenas hay censo de vacuno -en Peñaranda de Bracamonte y Sequeros- pero hay otras tres ya con un volumen importante de reses y con cero saneamientos de terneros: Alba de Tormes, Béjar y Salamanca. En total, durante la semana pasada se sanearon en Salamanca unos 400 terneros, la mayoría de ellos en la unidad veterinaria de Ciudad Rodrigo (278).

Hubo unidades con una treintena de terneros saneados: La Fuente de San Esteban (34) y Guijuelo (30); y luego, Ledesma y Lumbrales, con 12 y 13, respectivamente.

Fuentes consultadas de ganaderos y veterinarios apuntan a que ahora mismo no existe prisa por sanear. Y apuntan a varios motivos. Entre ellos, que los ganaderos confían en que prospere la petición de ASAJA al Ministerio de Agricultura para que autorice una prórroga, aunque a día del pasado lunes no estaba concedida y desde la Junta de Castilla y León no tenían indicios de que pudiera llegar a ser finalmente realidad.

Otra de las causas del escaso número de terneros saneados está en que ahora mismo hay pocos en el campo y que aquel que tiene 2 ó 3 y no le urge vender, espera a tener más animales para que pasen las pruebas sanitarias juntos y reducir las veces que encierra el ganado. Y está lo de la prórroga de este mes concedida por el Ministerio de Agricultura y que, conocida ya su existencia entre los ganaderos, ha hecho que sean más los que han movido el ganado sin sanearlo aún porque queda a criterio de la unidad veterinaria el autorizarlo. Las administraciones no estaban preparadas para aplicar la normativa, de ahí que desde el Ministerio se pidiera a las comunidades que fueran permisivas a la hora de autorizar los movimientos de terneros y que no se denegaran en este primer mes.

En general, fuentes de los ganaderos apuntan a que ahora no se alargan las esperas por sanear, algo que podría suceder si el volumen de peticiones fuera elevado, sobre todo cuando empiece a aplicarse el plan contra la tuberculosis en Vitigudino. Ahora y en general solo sanea quien tiene la venta clara y le pide el comprador el certificado. En la mayoría de unidades se podrían atender en este momento más peticiones.