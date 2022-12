Los apicultores no encuentran salida para el 70% de la miel

Los apicultores están preocupados porque el año ha sido malo, con una producción de miel que estiman inferior en un 40% a la media de los últimos años en Salamanca y, además, se encuentran ahora con el problema de las dificultades de su salida al mercado. En concreto, estiman que a pesar de la caída de producción, en torno al 70% de la miel de este año aún se encuentra en los almacenes, y ahora mismo sin posibilidades claras de venta y con el precio a la baja.

Según se puso de manifiesto en las jornadas apícolas organizadas por la organización agraria COAG Salamanca y a la que asistieron en torno a 200 apicultores, no existe una causa clara para que esto ocurra, porque no se trata de saturación del mercado, y lo atribuyen a un cúmulo de circunstancias, entre ellas la guerra en Ucrania. También están convencidos de que la oferta de miel en un año de producción baja se debe a la entrada de “sucedáneos”.

“La realidad es que ahora no se está exportando”, señaló Javier Izquierdo, salmantino de San Miguel de Valero que acaba de ser elegido responsable del sector apícola de COAG Castilla y León. “Y nuestro problema es que está en los almacenes y no sabemos durante cuánto tiempo”, añadió. Los apicultores han pedido de forma reiterada al Ministerio de Agricultura que vigile el etiquetado de miel para identificar su origen, aunque de momento no han obtenido resultado.

En este sentido, da esperanzas a los apicultores la investigación del grupo de Jorge Cáceres en la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de presentar en estas jornadas de COAG un método para determinar las adulteraciones que presenta la miel. La técnica se basa en la identificación instantánea de una muestra utilizando su “huella dactilar” y con ella se logra discriminar entre miel pura y mieles adulteradas y ofrece también “una excelente discriminación” entre mieles con Denominación de Origen Protegido (DOP) y mieles con Origen Geográfico Protegido (OGP), según señala el propio Cáceres en su estudio: “Adulteración de Miel: Estado Actual y nuevas técnicas de Análisis”.

Indica que en el caso de la miel la adulteración accidental puede deberse a un mal almacenaje, temperaturas altas o condiciones higiénicas inadecuadas, “lo que provoca una alteración en su composición y en sus propiedades”. En cambio, la adulteración intencionada “se produce, básicamente, por el agregado de soluciones azucaradas, de forma fraudulenta al ser estas soluciones mucho más económicas que la propia miel”, añade.

España es el mayor productor de miel de Europa y exporta sobre todo a Francia, Alemania y Reino Unido y Salamanca es líder en España.

Los apicultores se enfrentan ahora a la incertidumbre de lo que ocurrirá el año con el exceso de humedad de estos meses, pero también a la de no saber si en el momento de recoger la miel aún tendrán almacenada parte de la de este año. Javier Izquierdo indicó que su organización tiene previsto abordar ste tema con las administraciones y también expondrá a la Junta de Castilla y León que este año los apicultores “estaremos 6 meses sin cubrir la alimentación con la ayuda PAC”, en relación a que es ahora cuando se publica la ayuda a las agroambientales. Preocupa la varroa también, para la que aún no hay solución.