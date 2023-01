Los apicultores, en guerra por la bonificación del gasóleo

Los apicultores están en “pie de guerra” por la decisión del Gobierno de dejar a este sector fuera de la bonificación de 20 céntimos el litro al carburante. Sí contempla entre los beneficiados a los agricultores y a los transportistas, pero deja fuera al sector apícola trashumante cuando, y así lo han defendido ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, uno de los mayores costes que tienen que afrontar es por los constantes desplazamientos con las colmenas. El pasado 27 de diciembre el sector a nivel nacional mantuvo una reunión con el secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, quien se comprometió a dar traslado de su petición, pero están a la espera de una respuesta.

Ante esta situación, se han convocado ya protestas a nivel provincial de los apicultores y una de las primeras tendrá lugar en Salamanca el próximo día 18, convocada por la Alianza UPA-COAG y con el respaldo de la cooperativa “Reina Kilama”. La organización agraria ASAJA, que sí apoya estas reivindicaciones de los apicultores, no participará porque, según aseguró su representante sectorial apícola en Salamanca, Castor González, se está todavía a la espera de la respuesta del Ministerio -considera que no ha pasado el tiempo suficiente, más cuando ha habido días festivos desde la reunión y hasta ahora- y consideran que “no es ni el momento de convocarla, ni el lugar”. Según señaló el representante de ASAJA, la movilización debería ser a nivel nacional y asegura que ASAJA saldrá a la calle “si no se conceden las peticiones”. “Nos han fallado las producciones -un 50% menos de cosecha de miel la anterior campaña- y eso hace inviable cualquier negocio”, señaló Castor González.

Además de la bonificación del gasóleo, en la reunión con el secretario general del Ministerio todas las organizaciones le expusieron al secretario general su preocupación por el alza de todos los costes de producción, el parón del mercado, con altas cantidades de miel almacenada y sin salida, y también su oposición a que sea obligatorio contar con un veterinario de explotación y un plan sanitario integral.

Santiago Canete, presidente de la cooperativa “Reina Kilama”, incidió en si bien su cooperativa sigue exportando, por ejemplo, a países árabes, existe precupación por la alta importacion de miel que se produjo la pasada campaña. “No hay movimiento para el envasado de la miel nacional”, dijo. “Está paradísimo mientras que se está batiendo el récord en importaciones”, señaló. Advierte del frenazo de las incorproaciones en el sector apícola por esta falta de rentabilidad.

Por su parte, Javier Izquierdo, responsable del sector en COAG, señaló que si bien por la falta de bonificación del sector “no abandona nadie, se trata de un conjunto de cosas”, y citó la subida de alimentos para las abejas, “que de 0,90 ha pasado a 1,70”, dijo; “la bajada de precios de la miel, con la de encina a 3,80 euros el kilo cuando el año pasado, que fue normal, estaba a 5,15...”. “Hay apicultores -añadió- que viven ahora con 700 euros y pico al mes y en cualquier sitio ganas más”. indicó.