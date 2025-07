La Lonja, en cinco frases: «No cualquier ternero colorado con buenas formas es un extra...»

Celia Luis Salamanca Martes, 15 de julio 2025, 10:47 Comenta Compartir

En la mesa de vacuno de vida de la Lonja Agropecuaria de Salamanca, el animal «extra» volvió a ser este lunes, 14 de julio, el gran protagonista. Los ganaderos y parte de los compradores volvieron a pedir que se aclarara qué animales entran en dicha categoría.

Los tratantes José Ramón Bullón y Antolín Alonso— que no acudieron la semana pasada— se mostraron en contra de la bajada de 40 céntimos del extra llevada a cabo el pasado lunes, 7 de julio. «Llevamos varios mercados arrastrando la misma situación», denunció Bullón. Por su parte, Alonso detalló que no cualquier ternero colorado con buenas formas es un extra: «Un extra no es un azul belga, puede ser un limusín, un charolés... pero tiene que tener ciertas actitudes. A ver cómo defendéis los de la genética ahora pedir esas bajadas para los extra», según Antolín, que añadió que o suben los extra o bajan los primera: «No puede ser que exista tan solo una diferencia de 40 céntimos entre un extra y un primera».

Ricardo Escribano, del sector ganadero, destacó que un «buen sistema» para saber cuál es un extra sería «apartarlos» y llegar a un acuerdo con el que viene a comprar. El debate se tradujo en una complicada ronda de cotizaciones donde hubo de todo: el comprador Luis Marcos Lorenzo pidió 53 céntimos de subida, Víctor Rodríguez dos céntimos de bajada, y José Ramón Bullón, Antolín Alonso y Cristian Martín un aumento de 60 céntimos. Por su parte Lourdes Navarro prefirió no cotizar, al igual que hizo Manuel Pérez, Daniel Martín y Adolfo Sánchez, del sector ganadero; los demás solicitaron 10 céntimos de subida.

En cuanto a los machos de primera y de segunda los compradores pidieron bajadas de entre los dos y 10 céntimos, al contrario que los ganaderos que solicitaron 10 céntimos de subida y repetición. En las hembras de primera y de segunda los compradores quisieron repetir precios, pero tres vendedores pidieron un aumento de 10 céntimos. Tras el batiburrillo de precios y la falta de acuerdo el presidente de la mesa, José Roque, decidió repetir todos los precios.

Repeticiones en vacuno de carne

En la mesa de vacuno de carne repiten todas las categorías de hembras, machos, y vacas extra. En general ha sido una semana tranquila, según los vocales. La parte ganadera destacó precios bajos en la lonja en la vaca y en la ternera con respecto al precio real, y tranquilidad en los añojos. Por otro lado, los compradores detallaron que el consumo es bajo. Los primeros pidieron subidas de tres y cuatro céntimos en las hembras y las vacas y repeticiones en los machos. Al contrario que los compradores que solicitaron repetición en las hembras y en las vacas y bajadas de entre dos y cuatro céntimos para los machos.

Para Hermino Mangas y Rafael Patrocino, vendedor y comprador, es una semana «clara de repetir» y «dejarla como está». Una vez más y debido a la falta de acuerdo entre ambas partes, el presidente de la mesa decidió que el añojo bajara un céntimo, pero Fernando Vicente, del sector ganadero, discrepó: «Repite todo Roque, no la prepares». Por lo que finalmente quedó todo igual.

«Escasez» en los lechazos y «pesadez» en los lechones

En la mesa de ovino los vocales detallaron la falta de lechazos y su «escasa» venta, al contrario que el cordero que se vende «mucho mejor». «Deberíamos de subir todos los lechazos y bajar los corderos», dijo el ganadero Celestino Martín. En la ronda de cotizaciones los vendedores solicitaron 10 céntimos de subida en los lechazos de hasta 13 kilos, al revés que los compradores que pidieron 10 céntimos, pero de bajada. En los de 13,1 a 15 kilos el vendedor Celestino Martín quiso una bajada de cinco céntimos y Ángel Casquero repetir, sin embargo los compradores Manuel Mesón, Antonio J. González y Ángel Francisco Jiménez bajadas de 10, 20 y cinco céntimos respectivamente. En cuanto al cordero Celestino Martín pidió 10 céntimos de bajada y Ángel Casquero repetir, al contrario que los compradores que solicitaron 10 céntimos menos. Debido a la falta de acuerdo, el presidente de la mesa, Santiago Castañeda, decidió repetir los lechazos hasta 13 kilos, bajar cinco céntimos los de 13,1 a 15 kilos, 10 céntimos los corderos y repetición en las ovejas.

En la mesa de porcino ibérico decidieron dejar sin cotizar, hasta la semana que viene, el lechón ibérico. En general existe demanda en el cebo y el cebo de campo, según los vocales. «Nos estamos quedando descolgados de otras lonjas, la demanda es terrible», dijo Tomás García, ganadero. Al contrario que en los lechones, que están «muy pesados». Finalmente hubo unanimidad en los precios por lo que no hizo falta cotizar. El cebo sube dos céntimos, el cebo de campo un céntimo, el lechón de Gran Partida repite y los tostones bajan dos euros.

El trigo, sin cotizar

El trigo se queda sin cotizar en la Lonja debido a la falta de acuerdo de los vocales con precios de hasta 28 euros de diferencia. A pesar de que algunos miembros destacaron en su intervención la necesidad de ponerle precio—a 195 euros, 15 euros por encima de la cebada—, en el debate de cotizaciones los agricultores pidieron un precio de 215 euros, menos Jesús Escudero que solicitó 223 euros. Por su parte, los compradores solicitaron 195 euros. Finalmente y ante la gran disparidad, el presidente de la mesa, Santiago Castañeda, decidió no ponerle precio.

Para el comprador Carlos Sánchez existe estabilidad en el mercado interior, al contrario que en el exterior debido a cuestiones como los aranceles o la recuperación de la cosecha de Rusia: «Parecía que iba a perder parte de la misma y al final se ha recuperado mucha», destacó Serafín Olea, que añadió que agosto será un mes «clave» ya que llegan muchos barcos cargados de maíz desde Brasil: «Esto hará que las fábricas del litoral aumenten su consumo y no compren cebada y trigo».

También hubo debate con el precio de la avena. El vendedor Herminio Velasco insistió en que ha visto operaciones a 165 euros, pero el comprador Jaime Jordán de Urriés le rebatió su afirmación: «Es imposible. La avena a ese precio es una barbaridad, no tiene sentido. Las pocas operaciones que hay están a 140 o 145 euros, infórmate mejor».

Según los compradores existe un problema «muy grande» con la avena debido a que ha sobrado mucho el año pasado: «Los almacenistas ni siquiera quieren comprarla a ningún precio y su precio está bajo, 140 o 150 euros», dijo Serafín Olea, del sector comprador. La avena sigue entrando por los puertos de Andalucía y la zona sur, que son los principales consumidores para determinados productos», destacó Jaime Jordán de Urriés: «Nosotros en Castilla y León no tenemos ese gasto para la avena y tenemos una cantidad que nos va a estorbar en las naves, lo mejor sería no ponerle precio».

En cuanto a la cebada, Jordán de Urriés manifestó que la semana pasada bajó en toda Castilla y León: «Su precio fue de 180 y no quisimos corregirlo, pedisteis subir dos euros y hay poca liquidez». El sector comprador pidió bajadas de dos euros y los agricultores subidas de cuatro y seis euros. Ante el desacuerdo, el presidente fijó repetirla.

La avena, el tritricale y el centeno se quedaron sin cotizar. Por su parte, la paja, el forraje extra y los guisantes repiten precio. «La semana pasada la paja se puso alta, parece que vale algo menos», expresó el comprador Víctor Rodríguez. «En la paja nos hemos puesto en el rango más alto de toda Castilla y León, así que desde luego que para subir no está», dijo Jaime Jordán de Urriés.

En el maíz, agricultores y almacenistas pidieron subidas de dos, tres y cuatro euros. Finalmente quedó a dos euros más. «El maíz está firme y fuerte, parece que la ola de calor que ha habido en Europa ha afectado bastante», detalló Serafín Olea.

Repetición en la colza pidieron los compradores y subidas de cinco y 10 euros los agricultores. Por lo que finalmente sube cinco euros más. «La dejamos baja la semana pasada», según el vendedor Raúl del Brío.

Cinco frases de la Lonja

Antolín Alonso, comprador en vacuno de vida: «No cualquier ternero colorado con buenas formas es un extra. Un extra no es un azul belga, puede ser un limusín, un charolés... pero tiene que tener ciertas actitudes. No puede ser que exista tan solo una diferencia de 40 céntimos entre un extra y un primera».

Tomás García, vendedor en porcino: «Nos estamos quedando descolgados de otras lonjas en el cebo y el cebo de campo, la demanda es terrible».

Serafín Olea, comprador en cereal: «Los almacenistas ni siquiera quieren comprarla a ningún precio—la avena— y su precio está bajo, 140 o 150 euros».

Manuel Mesón, comprador en ovino: «Los lechazos hay pocos y su venta es escasa, al contrario que el cordero que se vende mejor».

Víctor Rodríguez, comprador en cereal: «Deberíamos ponerle ya precio al trigo—a 195 euros, 15 euros por encima de la cebada—».

Temas

Lonja de Salamanca