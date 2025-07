Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 14 de julio

Celia Luis Salamanca Lunes, 14 de julio 2025, 11:45 Comenta Compartir

Una semana más el trigo queda sin cotizar en la Lonja Agropecuaria de Salamanca debido a la falta de acuerdo de los vocales con precios de hasta 28 euros de diferencia. Al igual que la avena, el centeno y el triticale. Por su parte, la cebada repite precio (182 euros), el maíz sube dos euros y la colza cinco euros. La paja, el forraje y los guisantes repiten precio.

En general, los vocales han coincido en que el mercado interior esta estable, al contrario que el exterior con inestabilidad por los aranceles y la recuperación de la cosecha en Rusia.

La parte compradora destacó de nuevo el problema de la avena: «Hay mucha y no se está vendiendo, aquí no se utiliza y la que se deriva a otras zonas no se está demandando».

Raúl del Brío, de la parte agricultora ha detallado que no hay liquidaciones ni operaciones: «Se está guardando todo y el agricultor no tiene intención de vender. En cuento a la colza la dejamos baja la semana pasada y la paja no habría que tocarla porque se está cosechando y empacando».

Los vocales también han hablado del diferencial con repuesto a los puertos: «No se entiende por qué tenemos ese gran diferencial en el cereal con respecto al puerto, habría que arrimarlo».

Mesa de ovino

En la mesa de ovino los vocales han detallado que hay poco lechazo y si venta es «escasa», al contrario que el cordero que se vende mejor. Tras cotizar, los lechazos repiten precio, menos lo de 13,1 a 15 kilos que bajan cinco céntimos. Los corderos bajan 10 céntimos y las ovejas repiten.

Ampliar

Vacuno de carne

En la mesa de vacuno de carne repiten todas las categorías de hembras, machos, y vacas extra. En general ha sido una semana tranquila, según los vocales, con precios bajos en la vaca y la ternera y tranquilidad en los añojos.

Vacuno de vida

En la mesa de vacuno de vida volvió a haber debate por los animales “extra”. “Llevamos varios mercados arrastrando la misma situación”, ha dicho José Ramón Bullón, del sector comprador. Por su parte, Antolín Alonso ha detallado que no cualquier ternero colorado es un extra.

Los ganaderos y parte de los compradores han vuelto a pedir que se aclarara qué animales entran en dicha categoría.

Para Ricardo Escribano, ganadero, es “un buen sistema apartarlos” y llegar a acuerdos a la hora de venderlos.

En la ronda de cotizaciones tras el debate, el sector ganadero ha decidido dejar sin cotizar el extra. En el sector comprador, Lourdes Navarro ha preferido no cotizar también, Luis Marcos Lorenzo ha pedido subida de 53 céntimos y Cristian Martín, Antolín Alonso y José Ramón Bullón subida de 60 céntimos.

Finalmente, los extra repiten precio por decisión del presidente de la mesa, José Roque. Así como los machos y las hembras (de primera y de segunda).

Mesa de porcino

En la mesa de porcino ha habido unanimidad en los precios por lo que no ha hecho falta cotizar. El cebo sube dos céntimos, el cebo de campo un céntimo, el lechón de Gran Partida repite y los tostones bajan dos euros. En general hay demanda en el cebo y el cebo de campo, según los vocales. Al contrario que en los lechones, que están “muy pesados”.

Temas

Lonja de Salamanca