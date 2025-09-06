Largas colas y atascos para acceder al recinto ferial en el tercer día de 'Salamaq 2025' Antes de que se llevara a cabo la apertura de sus puertas, visitantes de todas las edades se agolpaban en los accesos, deseosos por recorrer los más de 500 expositores que este año participan en la feria

Imagen de las largas colas que se han formado en las inmediaciones del recinto.

Después del éxito que han tenido los dos primeros días de 'Salamaq 2025', este sábado se han vuelto a registrar largas colas y atascos en los accesos al recinto ferial de la Diputación de Salamanca. De hecho, desde la gasolinera de la N-620 hasta el interior del recinto, se tarda ahora unos siete minutos. Aunque hay plazas libres en el parking, muchos visitantes han dejado el coche allí para evitar problemas al salir después del evento.

Y es que cientos de personas esperaban desde primera hora de la mañana para poder disfrutar de la feria agropecuaria más importante de la región y de las actividades que se esperan para este sábado, 6 de septiembre.

La nueva edición de 'Salamaq' congrega también más de 1.500 cabezas de ganado selecto y continúa siendo un punto de encuentro que acerca el mundo rural al urbano, consolidándose como un evento de referencia para profesionales del sector y público general.

Programación destacada para este sábado, 6 de septiembre

8:30 horas. Emisión del programa de radio Agropopular con César Lumbreras (Sala de la Lonja).

11:00 horas. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina (Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania).

11:00 horas. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa (Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés).

12:00 horas. Exhibición de ejemplares de razas equinas del CMCC de Ávila (Anillo de exhibiciones).

12:00 horas. Degustación de productos ganaderos con el chef Luís Fernandes (Carpa Ganadera).

12:30 horas. Exhibición de unidad canina del CMCC de Ávila (Anillo de exhibiciones).

12:30 horas. Jornada PAC con líderes regionales (Salón de actos. Edificio Pabellón Central).

13:30 horas. Exhibición Cultivdron. vuelos con drones agrícolas (Anillo de exhibiciones).

16:00 horas. Exhibición de Caballo de Deporte Español. Pura Raza Español y Pura Raza Árabe (Anillo de exhibiciones).

16:30 horas. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa (Pista de concurso).

17:00 horas. Actividades infantiles de entretenimiento (Carpa Ganado Raza Frisona – FEFRICALE).

17:00 horas. Concurso Ibérico de Ganado Vacuno de Raza Limusina 2025 (Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania).

17:00 horas. Taller Trigos antiguos (Edificio Pabellón Central).

17:30 horas. Exhibición de ejemplares de razas equinas del CMCC de Ávila (Anillo de exhibiciones).

17:30 horas. SOS Mascotas. primeros auxilios para perros y gatos (Edificio Pabellón Central).

18:00 horas. Cuentacuentos infantil Moruchina (Carpa Ganadera).

18:00 horas. Exhibición unidad canina del CMCC de Ávila (Anillo de exhibiciones).

18:00 horas. Entrega de Premios del Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica (Sala de la Lonja).

18:00 horas. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes locales (Circular II).

18:30 horas. Laberinto del Sabor (Stand Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central).

18:30 horas. Actualización sobre dermatosis nodular contagiosa (Edificio Pabellón Central).

19:00 horas. Entrega de Premios del 36º Premio Nacional Salamanca de Fotografía Agrícola y Ganadera (Sala de la Lonja).

19:00 horas. Clase práctica de tauromaquia con tres novillos de la ganadería de Julián Escudero (Anillo de Exhibiciones).