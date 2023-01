La riada del Tormes destroza parcelas de maíz en Almenara

Las fuertes lluvias que sorprendieron a Salamanca durante el fin de semana pasado, siguen ocasionando trastornos en diferentes puntos de la provincia. Uno de los principales problemas existentes aún a día de hoy viene ocasionado principalmente por la crecida de los ríos, que en su gran mayoría han dejado gran cantidad de maleza y suciedad en tierras cercanas una vez ha bajado la fuerza del agua y su cauce.

En Almenara de Tormes son cuantiosos los daños que a simple vista se pueden observar por la crecida del Tormes a su paso por el municipio. Una zona muy próxima al puente tipo Bailey que posee Almenara, es la más afectada, ya que el desbordamiento ha afectado a gran parte de los maizales que se encuentran próximos al lugar. La zona se encuentra enfangada e impracticable, y ya han surgido las primeras quejas de los dueños de esas parcelas que se encuentran inaccesibles desde el pasado domingo.

Antonio Noreña, agricultor residente en Almenara de Tormes, alza la voz por los vecinos del municipio afectados por esta situación y afirma, decepcionado, “se trata de algo que se podría evitar, puesto que durante el verano el cauce del río baja mucho y se podría aprovechar para limpiar la ribera y liberarla de maleza”.

De este modo, Antonio afirma que “se podría evitar la situación que vivimos en la actualidad, porque esa zona se inunda cada año, y los maizales que por ejemplo tengo yo, siempre se ven afectados”.

Noreña prevé que no podrá trabajar sus tierras, al menos, en un mes: “Todavía no sé bien qué debo hacer con ellas, pero en este tiempo no voy a poder acceder, y habrá que tener en cuenta que no haya más lluvias como las que vivimos hace una semana”.

Los agricultores se encuentran perdidos ante esta situación, y como Antonio, deberán informarse para saber a qué atenerse en estos casos. “Este es un negocio al aire libre, como yo digo, y dependemos mucho del tiempo, pero hay cosas que se pueden mejorar siempre y hay que estar atentos”.

Noreña, como vecino de Almenara asevera que “es una situación que se da repetidamente, todos los vecinos pagamos religiosamente para que más o menos las cosas se mantengan limpias, y a quien proceda, le pedimos desde luego que lo tenga en consideración”.