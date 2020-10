La poda de la uva sigue dependiendo del calendario lunar

Uno de los agricultores más nombrados y respetados en la Sierra de Francia es Bosi Jiménez, impulsor en la zona del viñedo ecológico, arraigado a la tradición y, sobre todo, al mimo de la uva, lo que hace que, también este año, hayan sido las más cotizadas por bodegueros. Ahora la Sierra está de enhorabuena porque el relevo generacional de este agricultor tan diferente está garantizado con la incorporación de Luis, su hijo, que con 18 años -casi 19- ha dado el salto y ha empezado, junto a su padre, a cuidar unas 9 hectáreas de viñedo.

Luis reconoce que, pese a los años que lleva viendo a su padre, el aprendizaje no es fácil porque su método para cuidar viñedos no es igual al tradicional. Ayer estuvo prácticamente toda la tarde subido en el tractor limpiando el monte y cuando caiga la hoja, solo cuando esto ocurra, empezará la poda. Pero no cualquier día, será cuando la luna sea menguante porque si está en la fase de llena, explica, el agua de las raíces subiría a la parra y se podría helar la yema. Podar es lo que más le gusta, con el sistema de dejar dos yemas y podar en la tercera. Estará entre 4 o 5 meses de poda.

Y, también, cuidando el viñedo en ecológico, con cobre, azufre -el mildiu- y ahora han probado con éxito la leche contra la ceniza. También seguirá la biodinámica y para conseguir abono enterrará, aunque parezca brujería, un cuerno de vaca con moñiga de este animal a un metro de profundidad y durante un año. A Luis le gusta este mundo aunque sus amigos le hayan advertido que la agricultura de viñedo es muy dura. Alguno es apicultor, pero él ha preferido asegurar el relevo de las técnicas innovadoras de su padre.