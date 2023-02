La matanza de bellota seguirá intensa dos semanas más

Las previsiones de la industria cárnica de la provincia se van cumpliendo y quedan aún unos días de intensa actividad en el sacrificio de los cerdos ibéricos de bellota en Guijuelo y su zona.

Hace algo menos de un mes, los industriales y responsables de mataderos auguraban que la campaña se concentraría en prácticamente mes y medio y así parece constatarse a falta, más o menos, de dos semanas fuertes. Así lo confirman industriales como Luis Ramos Copete, que indica cómo “estamos viviendo actualmente el periodo con mayor intensidad de sacrificios. Se prevé que dentro de dos semanas vaya bajando de forma sustancial, finalizando durante la última semana de febrero”.

En la misma línea se refiere Ángel Picado, secretario de la Asociación de Industrias de la Carne de Guijuelo, que explica cómo la campaña de sacrificio de bellota “va a buen ritmo y febrero seguirá en los mismos números de enero, por lo menos hasta mediados. Posiblemente, a finales de mes ya baje un poco la actividad”, señala.

Los datos de los mataderos así los corroboran y, pese a que se dijo que este año había menos animales de bellota para matar por el mal año de sequía y calor, indican un descenso leve que no llega ni al 3% respecto al año pasado.

Así, en enero de este año, según los últimos datos facilitados por la Interprofesional -Asici-ya se había superado el sacrificio de 296.000 animales de bellota, mientras que en enero de 2022, la matanza estaba por encima de los 300.000 animales. De hecho, hay semanas en las que la diferencia es mínima como se pone de manifiesto en la última de enero, cuando la matanza de 2023 ha bajado en apenas 75 animales sobre la misma semana del año anterior. Por tanto, hasta finales de febrero o ya entrado marzo no se verá si la tendencia de descenso que se esperaba se confirma o, por el contrario, los datos de los mataderos se mueven en cifras habituales. Lo único seguro es que la campaña no es lo ideal que cabría esperar y, según han indicado algunos industriales, los cerdos entran en algunos casos muy justos de bellota y con pesos algo inferiores a lo que demandan. No obstante, los mataderos se ajustan al calendario que habían marcado para la bellota, entienden que hay que sacrificarlos ya y por eso siguen las jornadas intensas en Guijuelo.