La historia de amor del toro más mediático de Salamaq y la gran campeona del charolés

Ella es la campeona adulta de la raza charolesa y él uno de los toros más famosos y mediáticos de la feria. Ambos son propiedad de Mariano de Diego, que ha decidido que “Idílica” y “Juicioso”, como así se llaman los protagonistas de esta historia, vivan un “romance” este otoño.

Además de por sus generosas hechuras, el galán de esta historia de amor es especialmente famoso desde que el periodista César Lumbreras hablara de sus cualidades en su programa Agropopular. “Desde entonces la gente no para de preguntarnos por él”, reconoce su propietario. Y no es para menos: 4 años de vida y más de un centenar de hijos.

“Nació en la explotación y es muy noble y tranquilo”, cuenta con orgullo su cuidador, José Jiménez, que deja claro que el animal no se vende por nada del mundo. “Lo hemos traído para exponerlo, pero no se vende, porque un animal así no tiene precio. Hay pocos como él”, señalan desde la ganadería.