La Diputación reducirá el aforo de ganado en época de lengua azul

Los transportistas estallaron este lunes por la situación que viven cada lunes desde que a mediados de octubre se declaró el primer foco de lengua azul en la comarca de Ciudad Rodrigo, con esperas medias de entre 3 y 4 horas hasta conseguir lavar su camión en el centro de desinfección del recinto del mercado de ganados. Una veintena de transportistas pidieron explicaciones a la Diputación, en concreto al gerente del mercado, David Pastor, y después al jefe de servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta, Javier García Presa, que se había desplazado al recinto. Al final los transportistas lograron que se les permitiera -y porque es periodo estacionalmente libre del mosquito transmisor de lengua azul- desinfectar en otros centros próximos -con la condición del envío posterior del certificado a la Diputación-. Esta medida se mantendrá otros mercados pero siempre que, por alta asistencia, lo considere la Diputación. A partir de marzo, cuando previsiblemente deje de ser periodo estacionalmente libre de lengua azul, la Diputación tiene previsto ajustar el aforo del mercado a la capacidad de desinfección.

Los tratantes, muy tensos, exigieron soluciones. “No puede ser que nos pasemos aquí 9 horas”, decían. Y pedían a la Diputación que aplicara “manga ancha” y permitiera salir a los camiones a un centro de desinfección próximo, donde no hubiera estos atascos. David Pastor les indicaba que desde la Diputación ya han puesto en marcha la ampliación del centro de desinfección, pero que su construcción no era inmediata. En cuanto a ir a otros centros, exponía que la norma exigía a los transportistas desinfectar en el más cercano y cambiarlo no era competencia de la Diputación. Fue García Presa quien medió con la Consejería.

Ayer, la cola de camiones iba desde el lavadero hasta la entrada principal de la Lonja. Siempre ha sido obligatorio desinfectar en el mercado pero antes del foco de lengua azul no lo hacían todos porque no existía el férreo control actual.