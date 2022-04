La despedida de uno de los históricos del campo salmantino

Juan Luis Martín Sevillano dejará la Presidencia de la asociación ‘19 de abril’ después de 17 años en el cargo y de impulsar su creación. Quiere facilitar el relevo hacia el que apunta como su sucesor, Román Guarido. De ahí que, por ejemplo, que haya trabajado en un congreso de vacuno que se celebrará en Salamanca en mayo y no quiera protagonismo y deje la directiva.

–¿Qué recuerda de los inicios de la ‘19 de abril’?

–Me acababan de hacer un vacío y estaba muy sensible a la brucelosis. Recuerdo que me mataron entre vacas y lo que tenía en el cebadero unos 300 animales. Un grupo empezó a hacer charlas por la zona de Tamames por la brucelosis y me uní a la segunda.

–¿Por qué dio el paso hacia crear la asociación?

–Había una charla en Endrinal, tenían que ir varios y al final no acudieron y fue la primera vez que hablé en público. Allí había un chaval con 60 vacas y se echó a llorar porque se las mataban, tenía el compromiso de mantener 5 años la explotación y no tenía dinero. Se derrumbó allí porque además tenía una niña pequeña. Tuvimos claro que esto no se podía consentir. Creamos la asociación y se unió mucha gente, recuerdo que éramos unos 500 que pagamos cada uno 5.000 pesetas.

–Consiguieron que la Junta accediera a vacunar de brucelosis pero con mucha presión. ¿Se arrepiente de la encerrona a Valín en el mercado de ganados?

–No pasó nada, al revés, me siento muy orgulloso. Subieron arriba y empezamos con los silbatos. En Narros fue peor. Hubo también otro saneamiento en el que el veterinario tuvo que pasar entre todos, que aplaudíamos o silbábamos y luego no podía salir con el coche de los que éramos.

–¿Fue peor mantener después la asociación viva?

–Para mí el peor momento fue cuando decidimos que los alcaldes del PP causaran baja. Fue una movida gorda y lo pasé muy mal porque no quería perjudicar. Ha habido otros momentos muy malos, de los peores cuando me he enterado de que alguno muy involucrado se daba de baja por un rebote y es algo que me ha pasado en dos o tres ocasiones. Yo tengo claro que la forma de defender lo tuyo es defender lo de los demás, pero no todo el mundo es igual. Cuando alguien se daba así de baja he reunido a la directiva, convencido de que tenía que tirar la toalla, la última, hace 3 años. Luego logramos muchas cosas.

–¿Por ejemplo?

–La vacunación fue lo principal, pero ahora también cobramos los que cebamos nuestros terneros, tenemos un plus sobre los que vienen de fuera y eso fue después de reuniones con la Junta y el Ministerio. Ahora tengo claro que con la tuberculosis hay que cambiar porque solo se arruina a ganaderos y ya hasta el Ministerio reconoce la influencia de la fauna. En zonas estamos igual o peor que hace 20 años.

–¿Cree que cambiará con la llegada de Vox a la Consejería?

–Confío en que hagan lo que han dicho: escuchar más al ganadero, ver la realidad y que no se someta solo a lo que digan los técnicos. La política sanitaria ha fracasado y los ganaderos solo hemos hecho lo que nos mandaron.

–¿Qué le ha faltado por hacer?

– Deberíamos haber avanzado más con la tuberculosis. Y soy sincero, me da un poco de nostalgia después de toda la pelea no estar, por ejemplo, en el congreso de vacuno pero hay que pensar en la asociación, en la nueva etapa que viene ahora: lo harán muy bien.