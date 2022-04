La pasión por ser ganadero vista por dos generaciones distintas

R.G.: Es lógico, antes sin maquinaria era menor el rendimiento en cualquier explotación. Seguro que te tirabas todo el día para atender las vacas. Ahora, con estos adelantos, a mediodía has acabado. De todas formas, lo mejor es pensar seriamente si introducir una mejora en la explotación va a ser rentable a largo plazo y no solo introducir una mejora por que “es lo último” o para que esté de cara a la galería. En esta zona, por ejemplo, es interesante el avisador de parto.

R.G.: A mi, de hecho, me dieron la subvención al quinto año, cuando el primer préstamo lo tenía devuelto. Si no tienes una ayuda económica en casa o un colchón, no puedes incorporarte, es imposible.

J.L.M.: Esta tierra era de mi familia de toda la vida, era de mis padres. Estuve estudiando en León, pero llegó un momento en la vida en el que tuve que decidir que hacer, mi padre tenía una buena explotación y me quedé con ella. Posteriormente, he comprado otra parte y he invertido en muchas mejoras.

“La PAC ha obligado a no producir y esto es asumir un riesgo. ¡Si el campo no produce la ciudad no come!”

R.G.: Al final es una ayuda compensatoria para tener una renta media como tiene el resto de los trabajadores. Aunque, en la práctica, nos han obligado a no producir y a dedicarnos más a buscar derechos o a cubrir unos derechos. Ahora, con la guerra, nos estamos dando cuenta de que debemos de producir, estamos dependiendo de otros países, la PAC nos ha obligado a no producir y eso es asumir un riesgo enorme. Si el campo no produce, la ciudad no come.

J.L.M.: Yo he trabajado antes y después de la PAC y ha hecho un daño enorme, ojalá no existiera. Hoy en día, sin la PAC no era viable una explotación, pero es que hoy valen los terneros lo mismo que valían hace treinta o cuarenta años. Nuestro producto no vale nada y la vida ha subido una barbaridad, el trigo, la mano de obra... Un buen profesional estaba mejor sin la PAC, tendría ambiciones, querría prosperar...

R.G.: De todas formas, para algo tenemos la tecnología ¡Hay que usarla!. Aunque es cierto que para la gente mayor es un problema: no tienen nociones de tecnología, a veces no cuentan con internet en casa... Por otro lado, las administraciones cada día están peor, por reducción de personal y muchas otras cosas. A lo mejor tienes que ir a hacer una guía y pierdes media mañana.

“Estamos peor que nunca... ¡Nos atacan del gobierno, de los lobbies... La gente no sabe la verdad!”

J.L.M.: En el pasado había otros problemas, pero este precisamente no. La gente conocía el sector y la España rural contaba con mucha gente dispuesta a trabajar en el campo. Si no era por vocación, era por necesidad, pero el campo siempre era una alternativa. Sin embargo, lo que dice Ramón es la verdad. Nuestra mayor defensa son las generaciones futuras, serán las que continuarán el legado.

J.L.M.: Si lo pensasen fríamente... ¡Quién más interesado por el bienestar animal que el propio ganadero!. Las vacas puede que contaminen por el metano... pero ¿y lo que aportan?... eso no se mira. Luego hay cosas que contribuyen mucho más, ¿que pasa con los aviones?, ¿las fábricas?, es que es para reflexionar. Nosotros no somos los únicos culpables de eso, lo que pasa es que hay gente que mide las cosas con un doble rasero según sus propios intereses.

- Hemos atravesado una pandemia en la que no han dejado de producir. ¿Creen que este suceso ha devuelto a este sector ese “status” de sector fundamental de una economía?

R.G.: Fueron esos días, pero lamentablemente luego se ha olvidado. Hicieron políticas con el sector primario, pero ya no queda nada de eso, se han olvidado muchas cosas de esos días cuando lo que deberíamos haber hecho es aprender de ello.

J.L.M.: De todas formas, nunca hemos tenido ese “status”. Se puede decir que hemos tenido momentos mejores, pero tampoco es para tirar cohetes. Estoy de acuerdo con Ramón. Cuando empezó la pandemia, los ganaderos pensamos ¡ya es hora, se nos empieza a ver como un sector fundamental!. Sin embargo, eso duró cuatro días. Peor que estamos ahora no hemos estado nunca, ¡nos atacan de los todos los lados, nos atacan los lobbies que hay en España, nos ataca el gobierno! ¡La sociedad no sabe la verdad!.

- Si les diesen la oportunidad de volver atrás y elegir otra vez profesión, ¿se dedicarían otra vez a lo mismo, sabiendo todo lo que conlleva?

J.L.M.: Yo sin lugar a dudas ¡si!. Es algo que me gusta, ¡me apasiona!. Tengo una hermana que siempre me dice que me considera “el hombre más feliz del mundo” y es así. He trabajado mucho, pero ha sido en lo que me gusta. He transformado la explotación que tengo a base de esfuerzo y sacrificio y eso me hace sentirme muy orgulloso y feliz de lo que he conseguido.

R.G.: Yo desde pequeñito, aunque mi familia no pertenecía al sector, lo tuve clarísimo. Hay una frase de Cicerón que define a la perfección lo que somos los ganaderos y que me encanta: “La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre”. Para mí esa frase dice lo que soy y lo que somos, no hay mejor reflexión.

J.L.M.: Es una profesión que conlleva mucho sacrificio, tiempo y dedicación. Pero si te gusta, como a nosotros, deja de ser un trabajo para ser una pasión.