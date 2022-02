La Comisión Europea dice que habrá retraso en la aprobación de los planes estratégicos de la PAC

Para empezar hay cinco Estados miembros que todavía no han presentado sus proyectos de planes a la Comisión, que quería evaluarlos en conjunto, sobre todo para poder determinar su ambición medioambiental global. Por otro lado, la tarea es compleja. El plan más corto sería el de Malta, que tiene unas 400 páginas, pero los hay mucho más extensos, como el de España, de unas 4.000.

De acuerdo con el calendario que se venía manejando hasta ahora, la Comisión Europea daría su aprobación a los planes estratégicos nacionales de la futura PAC antes del verano, de forma que los Estados miembros tuvieran tiempo para desarrollar la normativa de aplicación nacional en el segundo semestre del año y que todo estuviera listo para la entrada en vigor de la reforma el 1 de enero de 2023. Sin embargo, parece que no será posible.

Parece que la aprobación de los planes estratégicos nacionales de la futura PAC por parte de la Comisión Europea se va a retrasar. Bruselas no dará su visto bueno definitivo antes del verano sino más bien en el otoño. Lo ha admitido la propia Comisión, a la vista de que hay todavía cinco Estados miembros que no han presentado sus proyectos y, además, por la complejidad del trabajo a realizar con los planes.

Por otro lado, la Comisión Europea tiene previsto presentar este verano una propuesta de revisión de la política de promoción y hay preocupación en los sectores de la carne y el vino ante la posibilidad de que se les margine del apoyo comunitario. La Comisión Europea ha asegurado que estos productos no quedarán excluidos de los programas de promoción comunitarios.

Estos productos se han cuestionado últimamente en las estrategias medioambientales de la Unión Europea, como la estrategia “de la granja a la mesa”, y en otras sanitarias, como el plan de lucha contra el cáncer, bien por sus efectos para la salud o para el medio ambiente. Según el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, no hay intención de estigmatizar ningún producto y la Unión Europea seguirá promocionando todos los productos agrarios obtenidos de forma sostenible.

Sin embargo, las preocupaciones de esos sectores no son infundadas: de cara a la revisión de la política de promoción, los servicios de la Comisión están barajando tres opciones y una de ellas excluye, en efecto, a ciertos productos que no respondan a los objetivos fijados en esas estrategias, aunque Bruselas insiste en se trata solo de una opción de trabajo que finalmente no se planteará.