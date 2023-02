La Armuña ya es regable: 800 agricultores no perderán ayudas

El regadío de La Armuña ha dejado ya de estar considerado como zona de secano a efectos de la solicitud de ayudas de la nueva Política Agraria Común -PAC- y la comunidad de regantes logra así el objetivo que perseguía y que le ha llevado a reuniones tanto con el Gobierno central como con el regional. La pasada semana esperaban una respuesta de la Junta de Castilla y León, que se había comprometido a estudiar el caso y a intentar que el Ministerio modificara la zona y la admitiera como regable, pero el contacto no se produjo y, sin embargo, los agricultores se encontraron este fin de semana con que en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas -SIGPAC- estaba actualizado y en él venía reflejado ya el cambio.

Si no fuera así, agricultores habrían recibido ayudas como si las parcelas siguieran siendo de secano, por lo que habrían perdido dinero en las 6.491 hectáreas que forman esta primera fase de regadío. El problema era que el Ministerio había tomado como referencia para la nueva PAC el año 2020, cuando La Armuña era aún secano y si no se modificaba ahora, no existía esa posibilidad de cambio hasta dentro de 5 años. Si finalmente riegan y no hubieran dado este paso de reconocimiento de la zona como región 8, los agricultores habrían cobrado la ayuda correspondiente al ecorrégimen pero no el pago redistributivo de la nueva PAC. Cada año hasta 2027 se produciría un incremento lineal de ese pago, que es lo que perderían los agricultores en el caso de ser zona de secano. La cantidad total que habría supuesto de pérdidas no está estimado porque depende del punto de partida de cada productor.

Para cobrar todas las ayudas como zona de regadío a partir de esta campaña ahora el otro requisito que deben cumplir los productores es regar para tener acceso al ecorrégimen y, al menos, eso harán en las 800 hectáreas en las que el riego es por gravedad. No obstante, creen que podrán disponer de agua para las restantes hectáreas porque confían en la palabra dada por la Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- que les anunció su intención de acabar de forma “inminente” la subestación eléctrica para que el regadío entre en uso esta campaña.

Los regantes se habían reunido con las administraciones para cumplir el objetivo; el Ayuntamiento de Villoria también había presionado; igual que las organizaciones agrarias ASAJA y la Alianza UPA-COAG.