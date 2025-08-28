Sorpresa por las «numerosas» consultas sobre cabras tras los incendios Crece el interés de particulares y ayuntamientos por tenerlas como «cortacésped», pero advierten de su gran dificultad

Los incendios forestales han despertado un interés inusual por las cabras y colectivos como la Asociación Nacional de Ovino de Raza Castellana se ha visto sorprendida por las «numerosas» consultas tanto de particulares como de ayuntamientos de los últimos días. Lo que buscan, según indica Concepción González, directora técnica de este colectivo ganadero, son lotes pequeños, y explica que lo habitual es preguntar por «unas 10 cabras y un macho». La idea, según señala, es utilizarlas «a nivel de cortacésped». «Nosotros en lo que insistimos es en que lo importante es el factor humano, el quién cuida a las cabras», añade.

Según indica, y así lo explica a quienes reclaman las cabras, en extensivo se trata de un ganado complicado de manejar, de ahí que los rebaños sean pequeños, y que tener 200 cabras, apunta, «sea ya tener un rebaño grande. Un pastor, en cambio, puede llevar 1.000 ovejas porque son animales gregarios». Sí hay rebaños de 1.000 cabras pero suelen ser en intensivo, de ordeño, y también hay rebaños que empiezan a manejarse con la ayuda de cercados eléctricos, a los que se acostumbran los animales y facilitan tener cabras.

La raza de caprino con la que está vinculada la Asociación de Castellana es la de las mesetas, que era la cabra de monte habitual, extensiva, y que ahora está en peligro de extinción. Esto hace que el ganadero reciba una ayuda, si es la elegida, lo que desde la Asociación Nacional de Ovino de Raza Castellana se ve también como un posible aliciente.

Debido a esta demanda extraordinaria es esperable que Salamaq, la feria agropecuaria que se celebrará en Salamanca del 4 al 8 de septiembre, sea punto de encuentro de interesados. Por primera vez acogerá un concurso de la cabra de las mesetas, con un censo recogido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 31 de diciembre de 2024 de sólo 752 ejemplares activos en el libro genealógico.

En Salamanca, el censo de cabras reproductoras no llega a los 6.000 ejemplares en toda la provincia.

