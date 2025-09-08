«Si hoy no hay subasta histórica, no la habrá nunca» Subida de precio en la Lonja de Salamanca en el vacuno de carne

Susana Magdaleno Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:03

La subasta nacional de ganado vacuno comienza en 'Salamaq' y el ambiente es de puja histórica, con precios nunca vistos. El motivo está en el precio del ganado vacuno, condicionado por la alta demanda y la baja oferta, con explotaciones necesitadas tanto de toros como de vacas debido a bajas por enfermedades como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) o la tuberculosis.

A esto se suma que hay dinero en el sector, con precios altos y una lonja que no deja de subir. Hoy, la de Salamanca ha cotizado —tras una sesión no presencial— y ha acordado en vacuno de vida una subida de las hembras (0,03) y repetición de estos terneros.

Ampliar Colas para coger la tarjeta para participar en la subasta.

En el caso del vacuno de carne, se registra una subida generalizada, con precios que se acercan cada vez más a los 8 euros por kilo canal.

De momento, se superan las 200 tarjetas emitidas para la subasta, y la demanda es tan alta como la desconfianza de los ganaderos sobre poder hacerse con algún ejemplar a estos precios. Se espera batir el récord de subasta, que actualmente está en algo más de 17.000 euros por un toro limusín. «Si hoy no hay subasta histórica, no la habrá nunca», comentan desde todas las razas que participan.

La primera en comenzar es la asturiana de los valles. Mucho nerviosismo en el recinto de 'Salamaq'.