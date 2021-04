El sector de maquinaria se aleja de participar en Salamaq este año

Expositores de maquinaria agrícola no ven clara su participación en la feria Salamaq después de que la Diputación de Salamanca les comunicara la pasada semana que se celebraría del 3 al 7 de septiembre (el 8, las subastas). Fuentes de este sector consultadas por este periódico mantienen que a estas alturas es complicado crear una partida presupuestaria para un evento que como media mantienen que requiere un desembolso próximo a los 30.000 euros y temen que no haya público. De hecho, esos dos motivos llevaron a Valladolid a suspender su feria de maquinaria. Aunque la Diputación prevea como mínimo que acudan profesionales, temen que la situación sanitaria entonces pueda frenar su asistencia y no obtengan rentabilidad de la inversión realizada ni de los 15 días que dedican a preparativos, feria y posferia.

Sí en cambio están animadas las asociaciones ganaderas, que en los próximos días mantendrán un encuentro con la Diputación para concretar detalles. La intención de alguna de ellas es realizar el día 8 subastas presenciales pero, a la vez, prepararlas virtuales por si la situación sanitaria empeora pero, sobre todo, para llegar a más compradores.

Uno de los inconvenientes con los que se ha encontrado la feria es el de la celebración en septiembre de la Feria Internacional Ganadera de Zaragoza, aplazada como consecuencia de la pandemia hasta el 7, 8, 9 y 10 de septiembre, por lo que coincidirá dos jornadas con la de Salamanca. Si bien no afecta a la presencia de ganado, sí puede disminuir la exposición de maquinaria específica para el sector ganadero. Pese a esto, la Diputación no tiene previsto dar un paso atrás y celebrará el certamen, con la confianza en que haya una gran parte de población vacunada entonces y se abra al público.