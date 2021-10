El pilar del regadío en Salamanca, en peligro con la nueva PAC

El agricultor tendrá que buscar otro cultivo de regadío alternativo y no es fácil. “Se puede ir al trigo pero se siembra el otoño y el maíz, en primavera, no son los mismos ciclos -advierte Turrado-. Está la remolacha pero muchos no la quieren sembrar; la alfalfa, que funciona muy bien, pero vinculada a la ganadería de vacuno de leche y si ponemos más hectáreas saturamos el mercado; lo mismo ocurre con la patata... En cambio todo el maíz que no se produzca aquí vendrá de Ucrania y de Estados Unidos y a lo mejor el que nos viene es transgénico. Y si aquí no nos dejan producirlo, ¿por qué puede venir de fuera?”, se pregunta.

Ahora mismo España compite con su maíz con el resto del mundo y el agricultor obtiene una rentabilidad que le permite amortizar la obra de regadío, algo que no le garantizan el resto de cultivos. Las comunidades de regantes de Salamanca están muy preocupadas.