Los graves perjuicios para el maíz si se aplica la nueva PAC

El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, participó esta semana en Villoria en una charla con productores de maíz de la zona donde alertó de los graves perjuicios que puede traer para el cultivo la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

“En este momento se está elaborando el Plan Estratégico Nacional de la próxima reforma de la PAC y hay condicionantes medioambientales muy agresivos que entendemos desde Asaja que no se pueden llevar a buen puerto, uno de ellos es el que afecta al cultivo del maíz que se denomina condicionalidad reforzada” afirmó.

Juan Luis Delgado aseguró que “Asaja tiene una posición frontal ante esas trabas que se están poniendo porque entendemos que el maíz no es un cultivo al que se le pueda someter a una rotación de cultivos, que es a lo que se refiere esta modificación, esta condicionalidad reforzada. El maíz es un cultivo que tiene un ciclo biológico largo, no permite hacer una rotación para meter otro cultivo, por lo tanto tenemos que intentar que esto no salga adelante, en el caso del maíz por lo menos”, dijo.