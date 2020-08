El mar de zanahorias salmantinas que abarca 34 hectáreas

En el entorno de las localidades de Valverdón y Almenara de Tormes, este año hay plantado un mar de zanahorias. Son tantas que podrían ocupar 34 campos de fútbol sin problema y van a estar creciendo durante los próximos meses, puesto que la recolección se ha previsto que arranque en septiembre y se prolongue varias semanas, según las necesidades del mercado.

Se trata de un cultivo pionero en esta comarca y que irá destinado a la venta en fresco para fruterías y otros establecimientos. La decisión de apostar por este tipo de cultivo la tomó el agricultor Celestino Sánchez, que ha sustituido en sus tierras el maíz que cultivaba hasta este año por las reseñadas zanahorias.

“Tomé la decisión de cambiar de cultivo en estas tierras porque al maíz veía que no se le saca rendimiento económico y quería explorar otras alternativas. Me plantearon las zanahorias, me pareció una propuesta interesantes y las he plantado en varias parcelas”, apunta el agricultor.

Desde el punto de vista del trabajo, se trata de un cultivo que se siembra en el mes de abril y luego la recolecta se inicia en septiembre, “según las necesidades para abastecer el mercado. La previsión es cosechar un camión diario”, resume Sánchez. Se calcula que el rendimiento de cada hectárea ronde entre las 60 y las 70 toneladas de zanahorias.

En Salamanca no hay hasta el momento tradición con esta hortaliza, aunque en otras provincias de Castilla y León, como es Segovia por ejemplo, está muy asentada.

Desde el punto de vista de la salida comercial de la zanahoria Sánchez señala que “la alimentación está cambiando, se busca que la cocina cada vez sea más sana y con pocas calorías y este es un producto básico, tanto en la cocina tradicional como en las nuevas tendencias saludables. Sirve tanto para platos ricos como pobres”.

Para tomar la decisión definitiva de cambiar el maíz por las zanahorias, que requiere un cultivo muy técnico y con varios tratamientos para sacarlas adelante, uno de los factores que ha sido imprescindible es la entrada en funcionamiento del nuevo canal de regadío de Zorita.

“Con la modernización que se ha puesto en marcha este año está asegurado el suministro de agua, que antes era un desastre por las condiciones del canal. Ahora está garantizada el agua y automatizado el riego”, argumenta el profesional del campo.