El lamento de un ganadero salmantino por la PAC: “son problemas para liarnos más, y quitarnos dinero”

“Han sacado unas leyes que no las entienden ni ellos”, lamenta el agricultor Miguel Ángel Hierro de Aldeaseca de la Frontera, en referencia a las novedades de la PAC que han revolucionado las rotaciones de cultivos.

“Más o menos está todo sembrado pero este año es un lío con los ecoesquemas que no se aclaran ni ellos”, se queja. “Resulta que ha sacado el ministro las leyes y ahora dice que van a levantar un poco la mano, que no va haber penalizaciones”, cuenta. Algo que para los agricultores se traduce en una especie de “tomadura de pelo”, porque muchos, por no decir todos, se han visto obligados a adquirir la semilla de leguminosas a un precio muy elevado.

“Pero vamos, que todo esto de los ecoesquemas son problemas para liarnos a nosotros más, y quitarnos dinero”, reitera.

Otra queja es la bajada de percepciones económicas en concepto de ayudas. “Los derechos vienen con una reducción importante”, considera. “Es todo mucho más engorroso para meternos la mano en la caja”. En este punto el agricultor Fernando Ruano, de Zorita de la Frontera, también coincide en señalar la pérdida de tiempo que les está ocasionando esta nueva normativa. “Es un gran confusión por tantos requisitos y además la merma de ingresos es muy importante”, dice.

Hierro ha sembrado vezas y garbanzos, aunque ya venía sembrándolas desde hace una decena de años, no obstante este año ha incrementado la superficie. En su caso siembra medio centenar de vezas, cinco de garbanzos y dejará 20 hectáreas de barbecho, más superficie que el año pasado.

Los agricultores se quejan de que los precios de las leguminosas han subido “desorbitadamente”, al igual que se han visto incrementados los precios de los fertilizantes y otros insumos. Otro apunte importante es la tendencia a la baja en el precio del cereal, que tiene en vilo a los cultivadores, que dudan de la viabilidad de los cultivos si baja el precio de las cosechas. “Como no valga el producto que vendamos, nos tumba”, considera tras echar cuentas el agricultor de Cantalpino, Santos Almaraz.

En el sentido contrario se comportó el precio del grano para siembra. “Las semillas de garbanzo estaban a menos de un euro y este año han superado el 1,7”, calcula este profesional. En relación con la semilla de vezas el incremento ha sido más abrumador, teniendo en cuenta que “llegaron a costar menos de 300 euros la tonelada, y este año hay quien ha comprado semilla de veza de la variedad Bellosa por 2.000 euros la tonelada”, anota Hierro. Por otro lado, la bajada de los precios del cereal le hace temer por la viabilidad de unos cultivos en los que han realizado una importante inversión en forma de fertilizantes, productos fitosanitarios, semilla y labores, entre otros costes.

En pueblos como Palaciosrubios en vez de vezas han apostado por los yeros, otra leguminosa más económica, pero que conocen menos. Además han incrementado la superficie de garbanzos.

Por fortuna, para bien llegaron las lluvias de la semana pasada, muy positivas para el campo, aunque las precipitaciones atmosféricas han variado. Por ejemplo en Cantalapiedra cayeron entre 9 y 10 litros por metro cuadrado, en Aldeaseca fueron 24, y 28 en Peñaranda de Bracamonte. “Por lo menos ha ayudado a deshacer el abono y ahora viene bien para el ahijamiento”, explica el agricultor de Aldeaseca, aunque en esta zona saben que las lluvias más importantes serán las de primavera.

Una estampa curiosa se puede ver en una finca de Palaciosrubios donde hay un ‘muelo’ de remolacha recién cosechada y al lado una parcela sembrada de remolacha. También se han comenzado las labores de siembra de patata en el noreste de la provincia.