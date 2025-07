La Diputación levanta el castigo a Planas Javier Iglesias invita al ministro a Salamaq pero le insiste en que colabore con la feria. En 2024 no recibió invitación porque no atendió a los ganaderos salmantinos

La Diputación de Salamanca ha invitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a acudir este año al certamen Salamaq, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre, algo que no ocurrió el año pasado. Entonces, el presidente de la Diputación de Salamanca no le envió la invitación al representante del Gobierno de España como respuesta a que el ministro no le había respondido, casi un año después, a una carta en la que Javier Iglesias le solicitaba a Luis Planas que mantuviera una reunión con los ganaderos salmantinos, entonces muy preocupados por la situación sanitaria y la rentabilidad de sus explotaciones ganaderas con la EHE.

Ante la falta de respuesta de Planas, Iglesias optó por no hacerle partícipe de Salamaq, lo que provocó un plante del PSOE, que no asistió a la inauguración del certamen. El asunto llegó a las Cortes de Castilla y León de la mano del PSOE y el PP defendió la no invitación a Planas en la pasividad del ministro ante los problemas de los ganaderos salmantinos.

En esta edición, Javier Iglesias le ha invitado a acudir al certamen en cualquiera de los días en los que se celebra y también le ha insistido en que el Ministerio colabore con la feria, con su presencia también con estand. De momento no ha recibido respuesta a esta petición, que ya anunció el pasado año que haría. Entonces, y una vez concluido el certamen, el presidente de la Diputación mostró su deseo de que el Ministerio tuviera participación en Salamaq y le ofreció crear un grupo de trabajo de cara a esta edición 2025.

La Diputación contacta también con autoridades portuguesas para que acudan, aprovechando además el concurso ibérico del limusín, y el 5 en Salamaq se reunirá la Comisión de Agricultura de la Federación de Municipios -FEMP- que acaba de crear la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnicas para impulsar el sector y el mundo rural.

Mañueco inaugurará el certamen salmantino

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, será quien inaugure el próximo 4 de septiembre la feria agropecuaria Salamaq, un acto que ya tiene en su agenda por la especial vinculación que le une con el certamen.

Será la octava ocasión en la que Fernández Mañueco abrirá la feria agropecuaria: lo hizo en 1996, entonces como presidente de la Diputación de Salamanca y en 2009, entonces como consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. En los años 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024, ya como presidente de la Junta de Castilla yLeón.