Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 21 de octubre 2025, 18:46 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes otros siete focos de dermatosis nodular contagiosa, por lo que suman ya 17 en España, todos en Cataluña. Los últimos se encontraban dentro de la zona de restricción establecida tras los primeros brotes y están localizados en la comarca de Alt Empordá, donde se han concentrado un total de 16 de 17. El otro, con fecha de confirmación de 16 de octubre, se localizó en la comarca de Gironés. En estos últimos focos los animales afectados son un total de 865 ejemplares y, en total, la cifra desde el primer foco declarado (3 de octubre) asciende a 2.495 ejemplares.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que supone importantes pérdidas en producción, pero que no se contagia a las personas. Es una enfermedad de categoría A y es obligatorio adoptar medidas para su erradicación, que incluyen la inmovilización y el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada.

Además de enviar un mensaje de tranquilidad, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este martes que España ha decidido suspender de forma provisional las exportaciones de animales vivos. «Hemos cerrado nosotros mismos las exportaciones de animales vivos de forma provisional para evitar la extensión», ha señalado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Francia había comunicado este pasado día 17 su decisión de prohibir la exportación de animales vivos desde Francia hasta el 4 de noviembre. También cualquier concentración «festiva» de ganado (concursos, ferias...) y, en todas las regiones que comprenden una zona restringida, están suspendidos los mercados de ganado destinados a la cría.

El anuncio del ministro Luis Planas se produce después de la nota informativa emitida por Agricultura este pasada lunes y en la que aseguraba que las condiciones epidemiológicas españolas se habían modificado con respecto a esta enfermedad y se veían afectadas las condiciones que han de ser acreditadas en los diversos certificados sanitarios de exportación, lo que ya había afectado al envío de animales vivos, entre otros, a Marruecos.

Cataluña prosigue la vacunación del ganado, con 207.000 dosis de vacuna traídas por España en tres envíos, según ha resaltado el ministro en su intervención. También ha destacado la coordinación del Ministerio con las comunidades autónomas a través del RASVE -Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria-.