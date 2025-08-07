«Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas» Charla de tres agricultores, vocales de la Lonja: «Alguno ya me dijo que sembrará girasol...»

Son tres agricultores que tienen en común ser vocales de la Lonja y que conocen bien cómo ha sido la campaña en precios y en producciones, por lo suyo y también lo que trabajan algunos de ellos para otros. Son Alberto Pérez, de Gomecello; Ángel Luis Fernández, El Campo de Peñaranda; y Herminio Velasco, de Aldeatejada.

¿Qué producciones ha habido?

Los tres coinciden en las cifras. Rompe el hielo Alberto Pérez: «La cebada un poco alto, alrededor de 4.000, y el trigo, unos 3.500». «Entre 3.500 y 3.600 el trigo, sí,», afirman Herminio Velasco, y asiente Ángel Luis Fernández. «Habrá zonas en la que habrá salido a lo mejor en algunas parcelas algo más, pero a las que estaban más cercanas les ha afectado», explica el agricultor de Gomecello. «El problema ha sido la semana ultima del mes de mayo», explica Herminio Velasco. Y Ángel Luis Fernández resuelve que, por lo anterior, «la cebada este año da como 1.000 kilos más de producción que el trigo». Otro «capítulo» son los gastos.

Gastos

«Yo de gastos tengo 800 euros, incluidas labores, abonos, semillas, gasóil, herbicidas y también fungicidas para los hongos», señala Alberto Pérez. «Y están las rentas», matiza Ángel Luis Fernández. Ambos coinciden en la cuantía de costes, y Herminio prefiere no generalizar y contempla que estén «entre 700 y 800». «Depende siempre de lo que hayan echado los agricultores y también si es siembra directa», explica Alberto Pérez. «Y también -apunta Ángel Luis Fernández- de si has tratado alguna vez contra los hongos. Eso es caro». Alberto señala que tiene todas las tierras tratadas.

Próximo año

«Ahora están subiendo los abonos», indica el agricultor de El Campo de Peñaranda. «Se irán los costes a 900», y los otros dos asienten. «A lo mejor es preferible coger 2.000 kilos sin tirar abono, que 4.000 tirando», señala Herminio. «La gente ahora hace cuentas...», indicaAlberto Pérez. Y, en este sentido, Ángel Luis Fernández se muestra convencido de que «es más rentable la agricultura ecológica hoy en día que la convencional». «Sí, no arriesgas nada», señala Alberto Pérez. «Antes de empezar a sembrar ya sabes lo que vas a ganar -continúa Ángel Luis Fernández-.Yeso es algo que nunca se ha sabido con la convencional. En la ecológica tienes los 250 euros por ser agricultor ecológico, luego preparativos, siembras y te olvidas. Sabes lo que vas a coger antes de sembrar y en la convencional dependes de arriba».

«De arriba, del barco, de Putin, de Trump...», matiza Alberto Pérez. «De la Von der Leyen», añade Herminio Velasco. «El próximo año los costes se van a 900 euros y tú mira a qué precio tiene que estar el cereal y cuántos kilos nos tiene que dar por hectárea... te vas a 5.000 kilos al precio de hoy», dice.

«Algunos a los que siembro ya están pensando en ir a girasol, que les da menos gastos», señala Alberto. «Y tú puedes sembrar, o yo en La Armuña, pero dile otro, por ejemplo, de Mozárbez, que siembre en pizarras». «Pues barbecho, barbecho casi ecológico entonces», apunta Alberto Pérez. «Los garbanzos tampoco son alternativa porque dan muy poquito y al precio que están diciendo...», indica Ángel Luis. «Y, encima, las producciones que da», termina Alberto. Terminan la charla, posan para la foto y llega Alberto hijo. Tiene previsto dedicarse al campo.