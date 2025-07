Consulta los precios y cotizaciones de la lonja de Salamanca de este lunes 28 de julio

Isabel Alonso Salamanca Lunes, 28 de julio 2025, 11:37 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

La Lonja de Salamanca ha arrancado la semana con una repetición de precios para trigo y cebada después de una semana donde el agricultor sigue más pendiente de rematar la cosecha que de liquidar. «Al productor no le corre prisa vender, hay pocas operaciones y los precios están estables», ha asegurado Ángel Luis Fernández durante el debate, donde los compradores han pedido bajar 2 y 3 euros al insistir en que la tablilla está por encima del mercado. «No es que el mercado haya subido o bajado, es que directamente estamos por encima», han defendido.

El mayor «golpe» ha sido para la avena, que continúa en una situación muy complicada. «El problema no es el precio, sino que no hay consumo», han coincidido un sector y otro antes de que el presidente la bajara 5 euros.

La otra cara de la moneda ha sido el maíz, el producto más fuerte en el mercado, y que ha subido 3 euros. Hay barcos cargados que siguen sin llegar a puerto por lo que el enlace de campaña se puede complicar y eso ha hecho que tenga la fortaleza que tiene en este momento.

También ha habido debate con la paja. Los compradores han continuado insistiendo en bajarla entre 2 y 3 euro, algo a lo que se han opuesto los agricultores en la mesa. La decisión, que de nuevo ha sido del presidente, ha sido repetirla una semana más.

OVINO

Nueva subida de los lechazos en la Lonja por la demanda que hay en el mercado. Los pocos animales que hay hacen que estén «rebuscados», a lo que se suma el consumo que tradicionalmente suele haber en el mes de agosto por las fiestas. Aún así, los compradores han alertado a los ganaderos de la bajada del tostón, el gran competidor del lechazo.

La preocupación, en cambio, continúa estando en los corderos, donde no hay demanda. «El problema no está en los precios, es que directamente no hay compradores», se ha escuchado en la mesa. La Lonja los ha bajado otros 5 céntimos.

VACUNO DE CARNE Y VIDA

El debate del vacuno de carne ha finalizado con una subida de 3 céntimos para las hembras, aunque los ganaderos han continuado un lunes más protestando por el «desfase» que tiene la tablilla, y que gran parte de los compradores también ha reconocido. «Se están vendiendo 10 céntimos por encima», han asegurado antes de pedir una regularización en las cotizaciones que no ha sido aceptada por el presidente de la mesa. Machos, vacas, erales y novillos han repetido.Y en el vacuno de carne, de nuevo la falta de acuerdo entre compradores y ganaderos ha llevado al presidente, el diputado José Roque, a repetir todos los precios una semana más. Los productores han vuelto a insistir en que los precios de la Lonja no se corresponden con la realidad del mercado. «Los machos están 10 céntimos por encima de la Lonja y las hembras, 20», ha afirmado Ricardo Escribano.

