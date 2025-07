El gran dilema con la paja y Portugal como opción Cosecha histórica en el campo y con un precio que no era tan bajo en la Lonja desde enero de 2022

Susana Magdaleno Jueves, 24 de julio 2025, 06:00 Comenta Compartir

Ahora el dilema del campo está en la paja, primero en qué hace el agricultor, después a cuánto la vende y luego, a qué precio llega al ganadero. El escenario de este año es el de una cosecha extraordinaria, con en torno a 15 paquetes de 350 kilos por hectárea y un precio que no era tan bajo desde enero de 2022 en la Lonja de Salamanca. Ayer se acordó repetir, después de que vocales pidieran descensos tras asegurar que se vendía en la tierra por debajo de los 35 euros/tonelada.

En el campo, y según ha podido comprobar este periódico, una de las tendencias es entregarla sin precio y fijar el pago una vez recogida. Almacenistas consultados aseguran que la están liquidando ahora a un precio medio comprendido entre los 30 y los 32 euros/tonelada, aunque también reconocen que aún no se ha estabilizado. Por su parte, agricultores mantienen que no se está vendiendo por debajo de los 35 y esa fue la postura que mantuvieron en la Lonja. El coste de empacar y recoger, aunque hay diferencias, está en torno a 28 euros la tonelada y este precio hace que algunos agricultores, que apenas ganan con ella, se planteen dejar la paja sobre la tierra: no se ve en general como opción en secano, sí en regadío, pero supondría añadir el coste de urea para que sirviera de abono. El coste de picarla hace que tampoco sea opción mayoritaria.

Hay tanta paja ya en montones, que también uno de los dilemas es cuándo podrá recogerse, y a los agricultores no les sorprendería llegar así hasta septiembre. Además, apenas hay movimiento de venta porque el ganadero tiene oferta suficiente y, ante esta situación, hay agricultores que se plantean guardarla «por no regalarla». Una opción es el exterior de la nave, aunque se pueda estropear una pequeña parte.

De momento la exportación está parada, aunque al norte de Europa ha habido poca producción y hay preguntas a almacenistas de italianos o alemanes. Portugal es el mercado al que miran los agricultores y esta semana ha habido operaciones cerradas a 38. El que, de momento, no sale beneficiado, es el ganadero, con operaciones cerradas dentro de Salamanca a partir de 48 euros la tonelada y hasta los 60, en función de la distancia por el transporte.