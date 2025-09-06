«Te conocen, anuncian el tiempo...»

Susana Magdaleno Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Sobre si las ovejas son inteligentes o no, la respuesta de los ganaderos es un «sí» tajante, como ocurre con las vacas. Eso sí, también coinciden en que su inteligencia es diferente a la de las vacas. Son animales que te conocen. «Cuando entro ahora en la feria donde están, saben que soy yo», dice Francisco Grande, responsable de la finca Castro Enríquez, de la Diputación de Salamanca, que participa en la feria con ovejas castellanas negras y blancas. «Son listas, distintas a las vacas. Las vacas son de régimen extensivo, con mucha libertad, y vienen porque tienen hambre, pero las ovejas están a tu lado siempre que llegas», añade.

Francisco Benito, de la ganadería Laric, que participa en la feria con ovejas Berrichon du Cher y Entrefinas, cuenta que son animales que sorprenden porque ayudan a predecir el tiempo. Él, que habitualmente pastorea, relata cómo buscan un alto cada vez que va a hacer mal tiempo. Luego, son animales, en cierto modo, miedosos, que el primer día de feria están nerviosos porque notan la adaptación. «Luego ceden porque el tumulto de gente puede más que su instinto y se quedan tranquilas», añade.

A Francisco Grande le llama la atención que buscan cercados pequeños para sentirse seguras y explica que no existe una jerarquía estricta entre ellas: «La más comilona es la primera que va y luego todas la siguen. Pastan juntas y, si una pare en el campo, todas protegen a la cría, se colocan alrededor». Sí son animales miedosos y muy indefensos: «Viene un zorro y les quita la cría».

Estudios apuntan que las ovejas, además de tener memoria y reconocimiento facial, forman amistades entre ellas y poseen un aprendizaje social, que hace que, al observar el comportamiento de otras, aprendan. Los ganaderos sostienen que son animales capaces de percibir las expresiones faciales de los demás, de nerviosismo, por ejemplo, o de calma.