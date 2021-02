Christian Gortázar: “En Salamanca la proporción de jabalíes infectados de tuberculosis es muy baja”

Es investigador principal en numerosos proyectos nacionales e internacionales sobre epidemiología y control de enfermedades compartidas con la fauna. Perfecto conocedor de la tuberculosis en Castilla y León, es autor del “Estudio epidemiológico de tuberculosis animal: interfaz bovino-fauna silvestre”, referencia en la política sanitaria de esta Comunidad.

¿Qué consecuencias puede tener que en Vitigudino exista un foco de tuberculosis?

El problema de no atajar un foco puede suponer no solo su extensión y el consiguiente perjuicio para otras comarcas o regiones, sino que, además, implica una mayor prevalencia para el conjunto de la provincia, la cual es libre de tuberculosis en su mayoría.

¿Cómo es posible que esa zona haya pasado del 3 al 12% de tuberculosis en tan relativamente poco tiempo?

No tengo los datos a mano, pero me extrañaría semejante incremento. Seguramente habrá que valorar el incremento municipio por municipio. Haciéndolo así, es probable que en algún caso haya subidas llamativas, pero no para toda la comarca.

¿Qué cree que ha ocurrido en esa zona que no haya pasado en otras para que se extienda?

En esa zona el foco ya estaba desde hace tiempo. Ya en 2018 participé en una jornada con ganaderos en la zona, y en ese momento el foco ya era conocido. No es una zona como El Barco, no hay tanta fauna de riesgo. En cambio, comparte con El Barco el problema de la dispersión de pastos. Los movimientos de animales para aprovechar pequeñas parcelas, siendo necesarios por el manejo, no favorecen la lucha frente a la enfermedad

¿Puede deberse a la fauna o a explotaciones cinegéticas?

Nunca se puede descartar. Pero, a diferencia de El Barco, en Salamanca la proporción de jabalíes infectados es muy baja por regla general. Esto no quiere decir, que no sea importante cerrar el círculo y de ahí vienen las medidas recogidas en el reciente Real Decreto 138/2020 sobre bioseguridad y especies cinegéticas, que necesitan ser aplicadas.

¿Por qué se descarta el contagio por fauna en esta zona y no, por ejemplo, en El Barco?

En la zona de El Barco de Ávila, sobre todo en municipios concretos, la proporción de jabalíes infectados es muy alta, y hay también otros posibles hospedadores de las micobacterias, como el ciervo, muy abundante, e incluso el tejón. Además, en El Barco se han aislado las mismas “variantes” en fauna y en ganado, lo que creo que no es el caso en Vitigudino.

Llevan meses aplicándose medidas en esa zona, ¿por qué cree que no han dado resultado?

Es un drama, y es largo de explicar. Para resumir, diría que hay tres problemas que aún no se han resuelto, porque tienen muy difícil abordaje. Uno, la elevada prevalencia local de tuberculosis en reservorios silvestres, especialmente el jabalí. Dos, la atomización de pastos que implica muchos movimientos, muchas parcelas que manejar en cuanto a bioseguridad, y muchos contactos entre rebaños. Y tres, el uso de pastos comunales, de sierra, con difícil manejo en cuanto a bioseguridad.

¿Es un caso similar de tuberculosis el de Vitigudino al de las montañas de León o no tiene nada que ver?

Cada caso es diferente, si bien, en ambos el aprovechamiento de varias parcelas por un mismo ganadero es un factor común. Yo asimilaría León más a El Barco, por el posible mayor protagonismo del reservorio silvestre.

¿Uno de los problemas está en las pequeñas parcelas?

Sí, en nuestros análisis de riesgos la parcelación siempre es un problema y la utilización de varios códigos de explotación cuando el titular y el rebaño es único, dificulta el seguimiento epidemiológico.

En su opinión, ¿qué medidas es imprescindible aplicar?

Hace ya mucho tiempo, en 2005, se publicó en la revista Nature un artículo que demostraba que el mayor riesgo en relación con la tuberculosis bovina deriva de los movimientos de animales. En situaciones como la de Vitigudino, que son la excepción en una región generalmente bien saneada, es imprescindible analizar muy bien los movimientos y restringirlos en lo posible. Es decir, si un ganadero tiene un rebaño en dos ubicaciones, estas deben ser conocidas y mantenerse relacionadas epidemiológicamente para poder hacer un trabajo en conjunto.

¿Le parece correcto diferenciar tres zonas?

En los países de la UE, los programas de erradicación de enfermedades en animales de producción actúan a tres niveles, el animal, el rebaño, y la zona. A este último nivel, las medidas de control, así como periodicidad y el tipo de pruebas diagnósticas, se adaptan al nivel de riesgo de la zona, en función de la prevalencia. Las medidas más estrictas deben afectar al menor número de ganaderos posible, dentro de la sensatez desde el punto de vista epidemiológico.