China crece como primer destino de la industria de porcino de Salamanca

Si el porcino es el principal sector en España en cuanto a exportación, China se consolida como el mayor destino de las producciones de las empresas salmantinas. Así, y según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de porcino de Salamanca a China no dejan de crecer y en los tres primeros meses del año se exportaron en total 616.903,93 kilos a este país, de ellos 566.497,56 de carne fresca y 50.406,37, de tocino, jamón y otras carnes. Esta cifra es muy superior a la de 2019 -358.347,57 con “sólo” 20.162,96 kilos en el apartado dos-. En 2018, sin pandemia covid, la exportación de porcino a China era la sexta parte que la actual en cantidad, con 95.081,04 kilos enviados entonces, de los que 87.705,42 eran carne fresca y 10.375,62, tocino, jamón y otros.

A pesar del crecimiento en China, en el conjunto de países la exportación de carne fresca de porcino desde Salamanca ha bajado. Este año de enero a marzo se exportaron desde Salamanca en torno a 2 millones de kilos por valor de 12.523.670 euros. Un año antes, también de enero a marzo, la exportación fue más alta, de 2,2 millones de kilos de carne fresca, por un valor de 14.172.000 euros.

En el conjunto de España, siguen también en aumento las exportaciones de porcino a “países terceros”, con China como principal destino el pasado mayo, seguido de Filipinas y Japón, cuando hace un año estos dos últimos países intercambiaban posiciones en el “ránking”.

Debido al peso que tiene China en la exportación de porcino, el barómetro de la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca del mes de mayo advierte del peligro de la caída de precios del cerdo vivo en el gigante asiático. Mientras sube en toda Europa no tanto por la mayor demanda sino por la menor oferta, allí no deja de bajar y suma una caída del 22% solo en el mes de mayo, que deja un acumulado del 50% en los últimos 5 meses. Los mataderos chinos disponen de suficiente oferta de cerdos nacionales y, dice el informe, sobre todo de un “cómodo stock” de carne gracias al aumento de la matanza y de la importación. En contraposición, España lidera el ránking europeo de precios después de la subida de 4% en mayo, con pesos medios de cerdos que han ido bajando cada semana. En cuanto a la carne, está en proceso de desaceleración. Según Interporc, de enero a marzo de 2021, los principales destinos de las exportaciones de porcino desde España, no sólo de países “terceros”, fueron China, seguido de Francia, Italia, Filipinas, Portugal y Japón. España es la principal exportadora de porcino de la Unión Europea en 2021 -enero a marzo- seguida de Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Francia.

Daniel de Miguel, director adjunto de Interporc, mantiene que el sector del porcino no solo está preparado para abastecer al mercado chino, sino a los 130 países en los que está presente. África está visto como uno de los destinos de futuro, igual que América del Sur, en concreto Perú. Corea del Sur, Vietnam, Japón, Filipinas y Canadá son ahora destinos considerados claves. Cada vez se tiende a enviar cortes de más valor y se insiste desde el sector en extremar la vigilancia en bioseguridad por la peste porcina africana para no tener que dejar de exportar.