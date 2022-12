Castilla y León pide que el lobo vuelva a ser especie cinegética

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este jueves, con los votos a favor de toda la Cámara y en contra de PSOE y UP, una proposición no de ley en la que han instado a la Junta a exhortar al Gobierno de España a derogar la orden por la que se incluye al lobo ibérico dentro de la lista de especies protegidas y por lo tanto no cinegéticas en todo el territorio nacional.

La encargada de defender esta iniciativa fue la procuradora del Grupo Popular María de los Ángeles Prieto, que expuso en la Cámara su experiencia personal como mujer de un ganadero y los desvelos que le causan los ataques del lobo en su cabaña ganadera de la provincia abulense.

En su argumentación, la popular ha asegurado que esta orden está basada en una “gran mentira”, ya que el lobo ibérico “no está en peligro de extinción, sino todo lo contrario”, ha expresado.

Del mismo modo, la iniciativa del PP también ha pedido al Gobierno que transfiera a la Comunidad los 8 millones de euros de los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas, y que estos se actualicen para incluir los importes de los pagos correspondientes a la situación actual.

Precisamente, la procuradora popular ha acusado al Gobierno de beneficiar con la protección del lobo a los animalistas, que “han hecho negocio con la bandera del falso ecologismo”.