Casi la mitad de parcelas de maíz del Canal de Zorita están sin cosechar

La cosecha de las parcelas de maíz en las zonas de regadío de la provincia no llega al final del año 2020 con unas cifras uniformes. Y es que en algunas zonas como los canales de Villoria y Villagonzalo apenas quedan cantidades simbólicas que rondan entre el 2% en los puntos más avanzados y el 20% en los que van con más calma, según señalan los agricultores de estas zonas, en otras el retraso es mayor.

Donde la cosecha todavía está al 50% aproximadamente es en los terrenos del canal de Zorita, en especial en la zona de Almenara de Tormes, donde todavía la mitad de las parcelas permanecen sin cosechar.

“A estas alturas sólo he cosechado una hectárea, porque al haber llovido ahora no puedo entrar en las tierras”, apunta Alberto Sánchez, desde Almenara. “Las dos semanas que vienen esperamos que con el frío y el hielo, se produzca el oreado necesario para entrar en las tierras. Si no es el caso, habrá que poner las cadenas para cosechar”.

No obstante, también queda el recurso de esperar hasta finales del mes de febrero o principios de marzo para completar la cosecha.

En esta zona, en concreto, el rendimiento que ofrecerán las parcelas sembradas de maíz va a ser interesante para los agricultores, al ser la primera cosecha tras entrar en funcionamiento el nuevo sistema de regadío para el canal de Zorita, un factor que les ha permitido garantizar totalmente el agua que ha necesitado el cultivo a lo largo del verano.

A ello se suma que este año el maíz “está muy sano y las plantas siguen fuertes”, matizó Sánchez. En cuanto a los rendimientos, en la zona de Villagonzalo algunas parcelas rondan los 15.000 kilos por hectárea, algo que supone una cantidad similar a la de 2019, y un poco menor que la registrada en 2018.