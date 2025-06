La otra cara de lo mucho que cuestan las vacas: «Me mataron una los buitres y ahora tendré que pagar 3.000 euros por otra»

Susana Magdaleno SALAMANCA Sábado, 21 de junio 2025, 10:35 Comenta Compartir

La otra cara del alto precio de las vacas lo viven ganaderos que, como Alberto Cuadrado, saben lo que es perder una vaca por un ataque de animales, en este caso, de buitres.

Al inicio de esta semana una de las vacas de la explotación que tiene en Ledesma empezó a parir. Entonces, y según cuenta el ganadero, bajaron los buitres, se posaron sobre ella y empezaron a picarla al ver la sangre, hasta matarla. Fue su padre el que se encontró la escena de la vaca con un centenar de buitres comiéndola. «Cuando le vieron, se marcharon», cuenta el ganadero. «Los buitres ahora mismo tienen hambre, entonces ven la vaca y la sangre y bajan», explica.

En su caso, con esta nuevas bajas (porque el ternero no llegó a nacer), suma ya cuatro becerros muertos y dos vacas desde que se incorporó en diciembre de 2020. Lo suyo fue vocacional, porque su idea era la de ser ganadero nada más acabar el Bachillerato, y eso hizo. Sufrió el mazazo de la lengua azul, y reconoce que ahora vive siempre pendiente de los buitres.

«Ahora casi veo a más que cuando empecé, bien volando o tomando el sol. Ahora tengo otras dos para parir y da miedo», explica. Lo que hace es ir a la explotación varias veces al día, pero no ve más soluciones. Ve inviable encerrarlas cuando van a parir «y lo único que se podría hacer es estar las 24 horas allí, que tampoco es posible». Antes denunciaba los casos ante la Junta de Castilla y León. Este ya no porque, explica, «aún estoy esperando que vengan cuando les llamé por el anterior». Sabe que por la muerte de la vaca no recibirá indemnización. Alberto calcula que comprar otra como la suya (era cruzada de limusín y charolesa) y con ternero no le costará menos de 3.000 euros y es algo que asegura que tendrá que hacer, aunque a la vez cría terneras suyas.

Este pasado lunes la Lonja de Salamanca volvió a subir el precio de las vacas, en esta ocasión 0,04 euros/kilo canal. Con esta subida, son ya 12 céntimos de incremento desde el pasado 26 de mayo y la vaca «extra» cotiza a 5,80 y la de fábrica, a 4,33. La Lonja de Binéfar cerró esta semana con subidas de 0,05 euros/kilo canal para las cuatro primeras categorías de vacas "extra con grasa"; y tres primeras de las "extra sin grasa" e industrial. La Lonja de Extremadura subió 0,10 a las vacas de deshecho cruzada extra, primera, país extra y país primera. La del Ebro subió +0,03 el precio de la vaca en todas las categorías, con la excelente que cotiza ya a 5,71 euros/kilo canal, y la "mediocre", a 4,11.