Cambio en la PAC: este es el barbecho que se tendrá que dejar esta campaña en Castilla y León y el pastoreo mínimo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha cedido ante las peticiones de las organizaciones agrarias y, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, flexibilizará finalmente el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para esta campaña debido al déficit de precipitaciones del pasado año hidrológico en Castilla y León y dado que los pronósticos no anuncian cambios notables en la tendencia en los próximos meses. Por este motivo, y según ha podido saber este periódico, la Consejería publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León –BOCYL- una resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por el que establece un régimen transitorio de actuaciones de flexibilidad en relación a los regímenes voluntarios (eco regímenes) a favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal.

Entre los puntos, se establece una práctica de barbecho de hasta el 40%. “No podrá representar más del 40% de la superficie de la tierra de cultivo correspondiente a la explotación”, se indica en la resolución. El pasado 10 de octubre el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria, Pedro Medina, prometió revisar el porcentaje de barbecho pero no hasta el 1 de marzo, y si entonces superaba ese 20% que se había establecido de forma general, se comprometía a incrementar el porcentaje permitido. Argumentaba que no era correcto dejar más superficie de barbecho por el momento de escasez de materia prima y las necesidades del alto censo ganadero de Castilla y León. No obstante, las organizaciones agrarias insistieron ya entonces en la flexibilización y lo han seguido haciendo hasta ahora. ASAJA, por ejemplo, en las últimas horas criticó esa exigencia de no superar el 20% de barbecho –sin la flexibilización que se aprobará- obligaría a dejar fuera del eco régimen a una parte de la explotación. Pedía ese incremento de barbecho hasta el 40% por el “arrastre de fuerte sequía y los desorbitados precios de los insumos de energía”.

Entre otros cambios, dentro de esta flexibilización, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural incluye que el periodo mínimo de pastoreo con animales propios de la explotación se reduce de 120 días a 90 días porque no se prevé un aumento de precipitaciones, lo que llevaría a una mejora de pastos.

En siembra directa se permitirá el laboreo vertical y el pase de cultivador, chisel o grada de discos pequeños, menos en el periodo comprendido entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, siempre que se cumpla con la obligación de mantener el rastrojo sobre el suelo, de manera que esté cubierto durante todo el año.

Entre otros aspectos y en la línea de flexibilización aprobada por otras comunidades, como La Rioja, también Castilla y León modifica la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes y rebaja la exigencia del 50% al 25%.