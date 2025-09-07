Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Chaval, en la nave de razas autóctonas.

Buen Chaval

Es la primera visita de este ejemplar en 'Salamaq' y habitualmente está en una explotación. Limpia donde no llega ovejas y cabras

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:15

Chaval no tenía que estar en la feria, pero la baja de última hora de un toro de 1.328 kilos le abrió un hueco. Viene como exposición, no de subasta, así que se librará, afortunadamente, de la norma de esta asociación de llevar a matadero a aquellos ejemplares que no consiguen ser vendidos en las pujas.

Chaval venía de una explotación ganadera y es un toro «culón», de monta natural. En lo que destaca estos días es en su tranquilidad y en su rápida adaptación a la cantidad de personas que pasan frente a la zona de corrales donde se encuentran los 16 animales de la raza asturiana de los valles que han venido a esta edición de 'Salamaq', y a los otros 2 que, como él, están solo de muestra. El precio de arranque de los ejemplares que van a subasta, no él, es de 1.800 euros.

Cuando acabe la feria, Chaval volverá a ser un animal desbrozador, que limpiará fincas allá donde es imposible que lleguen cabras u ovejas. Javier Méndez, encargado del ganado de esta raza en la feria y con 21 años de asistencia a 'Salamaq', lo define como un toro de 9 años que impresiona por lo sano «y porque está padreando en una finca, de monta. No hay semen guardado de este ejemplar», señala.

Junto a Chaval, en un corral cercano, está una de sus hijas, una novilla. «Es un animal mansísimo; estamos impresionados con él», comenta.

El lunes es la gran cita para la raza, con la celebración de la subasta ganadera, y Javier tiene máximas esperanzas depositadas en estos ejemplares que ha traído a la feria y que son «mejores que los del año anterior, porque eso nos están diciendo este año».

