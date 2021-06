Bronca en la Lonja de Salamanca por la de Extremadura

Vocales de la mesa de vacuno de vida de la Lonja de Salamanca se enzarzaron este lunes en una discusión sobre si había que seguir a la Lonja de Extremadura o si, en cambio, no era referencia para el sector en esta provincia. Ricardo Escribano, ganadero, defendía que no porque el precio, dijo, lo marcan las cooperativas, que tienen el compromiso luego con sus socios de pagar por encima del precio fijado en Lonja. Ramón Bullón, tratante, defendía que no era así y que se compraban terneros al precio de la lonja extremeña. Los tratantes defendían que bajara el precio de los terneros de Salamanca para “igualarlo” al fijado por Extremadura